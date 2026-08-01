Gobierno electo de Abelardo De La Espriella pone la lupa a la contratación en el Sena; pide cancelar los contratos

El 7 de agosto habrá una transición presidencial y Abelardo De La Espriella iniciará su mandato (2026-2030), en reemplazo de Gustavo Petro.

La posesión del presidente electo se hará en Cali, Valle del Cauca, y cuando le pongan la banda presidencial será el nuevo presidente de los colombianos.

Y como no se logró hacer un empalme a cabalidad, como habitualmente se hace cada cuatro años, el gobierno electo tiene una preocupación por los procesos contractuales que está dejando el Gobierno Petro a pocos días de terminar el mandato.

Abelardo De La Espriella designó al fraile Ricardo Torres Castro como director del Sena

SEMANA conoció un oficio que llegó a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en donde se les pide “suspender, aplazar o cancelar” los procesos contractuales del Sena.

El documento está firmado por Ricardo Torres Castro, director del Sena designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

“En el marco de las funciones preventivas y disciplinarias que constitucional y legalmente les corresponden a la Procuraduría General de la Nación como ente de control, nos permitimos solicitar de manera respetuosa y formal se instruya de suspender, aplazar y/o cancelar los procesos contractuales del Sena, entidad esta que en las últimas fechas a publicado procesos en el SECOPII, que conllevan una importancia vital y estratégica para el desarrollo del nuevo gobierno electo 2026-2030″, dice un fragmento del documento.

De inmediato se relacionan seis procesos contractuales que fueron publicados en el Secop y se muestra el detalle de la contratación que se quiere hacer a pocos días de que acabe el Gobierno Petro.

Ricardo Torres Castro Foto: Captura en pantalla X @ABDELAESPRIELLA

Uno de ellos se describe como la “prestación de servicios logísticos integrales para la ejecución del Plan de Bienestar Social e incentivos”. El siguiente es para la compra de equipos de conectividad Lan-Wlan. El tercero tiene la misma justificación y el cuarto es para la compra de licencias Adobe.

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También la adquisición de pólizas del programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Sena y finalmente otro para el servicio de intermediación para el programa de seguro de la entidad.

“En ese sentido, solicitamos respetuosamente que, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de vigilancia superior de la función administrativa, la Procuraduría General de la Nación disponga el ejercicio de control preventivo y concomitante sobre los procesos contractuales antes relacionados, brindando el acompañamiento técnico que estime pertinente y, de considerarlo procedente, ordenando la apertura de las actuaciones preventivas o de control concomitante a que haya lugar, con el fin de verificar la observancia de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva, economía, responsabilidad y defensa del patrimonio público”, se reitera en el documento.

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Se agrega que: “Lo anterior busca prevenir la consolidación de actuaciones que puedan comprometer la adecuada destinación de los recursos públicos o generar un eventual detrimento patrimonial para el SENA, garantizando que los procesos contractuales se desarrollen con estricto apego al ordenamiento jurídico, a los principios de la contratación estatal y al interés general”.

Todos los procesos contractuales que se publicaron tienen fecha del mes de julio y eso generó la alerta ya que el Gobierno Petro está a punto de terminar.

Se espera que en las próximas horas la Procuraduría y la Contraloría respondan a esta petición que se está haciendo.