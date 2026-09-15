Fiscalía lanza alerta por presupuesto en la entidad: solo alcanzaría para cubrir el primer semestre de 2027

Este 15 de septiembre, la fiscal general Luz Adriana Camargo se pronunció durante la sesión de la Comisión Primera del Senado respecto a la difícil situación fiscal que enfrenta la entidad.

Senado votará hoy la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; así están las cargas

En su intervención aseguró que el presupuesto actual de la Fiscalía, que actualmente es de más de 6,7 billones, solo alcanzaría para cubrir el funcionamiento de la entidad durante la primera mitad de 2027.

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, expuso la preocupante situación financiera de la Fiscalía, asegurando que solo cuenta con presupuesto para cubrir hasta la mitad de 2027. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VMMpejSvyd — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

El presupuesto mencionado es inferior al solicitado. Para 2026, la entidad proyectó necesidades por cerca de 8,7 billones de pesos, con el fin de ampliar su cobertura en los territorios y también el fortalecimiento de sus capacidades para poder atender los casos que llegan al sistema judicial.

En pleno evento en el Chocó, Abelardo De La Espriella reveló secreto con la gobernadora Nubia Córdoba: “Aburrir de verme”

“Nosotros ya veníamos con un presupuesto deficitario. Nosotros tenemos una presencia territorial que no alcanza para 500 municipios, cuando deberíamos estar al menos, y de acuerdo con nuestros cálculos, en 780 municipios. Esa es nuestra aspiración”, agregó.

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En medio de la sesión, también hizo presencia el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, también expuso una falta de presupuesto para la entidad. Aunque el Gobierno ha aumentado el presupuesto, lo cierto es que sería insuficiente, pues la entidad solicitó $ 947.642 millones, pero el presupuesto solo contempla $ 821.803.

Es importante tener en cuenta que el Congreso y el Gobierno esta semana están lidiando justamente con el proyecto de presupuesto, por lo que también deberán definir esta semana si hay espacio para una adición presupuestal o una reasignación de recursos.

Comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes inician el debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

En la noche del 14 de septiembre se conoció además que las comisiones económicas terceras y cuartas del Congreso de la República, en sesión conjunta, aprobaron el monto del proyecto de Presupuesto 2027 por mayoría, que es de 635 billones de pesos, previo al análisis de algunas proposiciones presentadas por los parlamentarios, entre ellas, las del partido de oposición.