Alerta para algunos conductores del país: podrían cancelarles la licencia de conducción si no superan este examen

La licencia de conducción es el documento que permite comprobar a los ciudadanos del país que pasaron por un proceso formativo que les permite hacer uso de un determinado vehículo.

Aplazan nuevo trámite para sacar la licencia de conducción: esto pasará con el requisito que debían cumplir los aspirantes

Para poder conseguirlo, cada uno de ellos tiene que pasar por una serie de pruebas teóricas y prácticas que se encargan de determinar si tienen la capacidad de conducir un carro o una moto en el país.

No obstante, la licencia de conducción tiene que ser renovada durante determinado tiempo para poder rectificar algunos puntos que ayudan a saber si el usuario puede seguir utilizando el documento.

La licencia de conducción es un documento obligatorio para quienes conducen vehículos en Colombia. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Dentro de esos aspectos, se encuentra la edad del conductor, ya que, al pasar el tiempo, las personas comienzan a perder ciertas aptitudes.

Es por ello que se informó que algunos conductores del país tienen que estar atentos a realizar uno de los requisitos que son exigidos por los organismos de tránsito, ya que de lo contrario se verían propensos a perder su licencia de conducción.

Los conductores afectados

Aquellos conductores que tengan una edad mayor de 65 años y se les acerque la fecha de vencimiento de su licencia de conducción, tienen que prepararse con anticipación.

La actual norma que está establecida en el país indica que para renovar el documento se tiene que demostrar aptitud física, mental y de coordinación motriz por medio de un examen hecho en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. El resultado de este tiene que quedar registrado en el RUNT.

Los conductores mayores de 65 años deben tener en cuenta los requisitos para renovar su licencia de conducción. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Las disposiciones de los certificados de aptitud son aplicadas a los conductores teniendo en cuenta su edad y el tipo de licencia que posean.

Dentro de lo establecido en la ley, las renovaciones de la licencia de conducción se encuentran de la siguiente forma:

Vehículos particulares (A y B):

Menores de 60 años: la renovación se realiza cada 10 años.

la renovación se realiza cada 10 años. Entre 60 y 80 años: la renovación se realiza cada 5 años.

la renovación se realiza cada 5 años. Mayores de 80 años: la renovación se realiza anualmente.

Vehículos públicos (C):

Menores de 60 años: la renovación se realiza cada 3 años.

la renovación se realiza cada 3 años. Mayores de 60 años: la renovación se realiza anualmente.

En el caso de ciudadanos entre 60 y 80 años para vehículos particulares, si se encuentran por encima de los 65 años, se recomienda que estén atentos a la fecha de vencimiento de su documento para poder conocer cuándo es el momento para llevar a cabo la evaluación que rectifica su capacidad para manejar por las calles y vías del país.