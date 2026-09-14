Aplazan nuevo trámite para sacar la licencia de conducción: esto pasará con el requisito que debían cumplir los aspirantes

La licencia de conducción es el documento que permite identificar a aquellos ciudadanos del país que pasaron por un proceso formativo para poder transitar por las calles y carreteras del país. Es por ello que es sumamente obligatorio tenerla, ya que de lo contrario las autoridades de tránsito podrán imponer sanciones económicas.

¿Para sacar el duplicado de la licencia de conducción en Bogotá es necesario presentar pruebas? Paso a paso y requisitos

Al ser un mecanismo que se encarga de desarrollar a los próximos conductores del país, se llevan a cabo múltiples clases y exámenes para comprobar que cada uno de los aspirantes contará con las capacidades necesarias.

Es por ello que se esperaba que a partir de este 14 de septiembre se comenzara a regir un nuevo trámite para los ciudadanos del país que buscan conseguir por primera vez o recategorizar la licencia de conducción.

De acuerdo a lo pronunciado por el Ministerio de Transporte, se buscaba la obligación de aprobar un examen teórico para que de esta manera se pueda recibir el documento, capacitando al usuario de que puede conducir un vehículo.

La nueva medida fue establecida por medio de la Circular Externa 20261010000277, expedida el 4 de agosto de 2026 por el Viceministerio de Transporte.

No obstante, la misma entidad tomó la decisión de aplazar la exigibilidad del certificado que se encontraba prevista para esta fecha.

¿Por qué se aplazó la aplicación del trámite?

La decisión por parte del Ministerio de Transporte deriva en llevar a cabo una revisión integral del esquema de operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) en el país. Esta decisión se encontró consignada en la Circular Externa 20261010000317 del 28 de agosto de 2026.

Para la entidad, hoy en día no cuenta con la suficiente información que le permita identificar si estos centros cuentan con la capacidad física, tecnológica, operativa y humana necesaria que se requiere para poder atender la demanda nacional de aspirantes que buscan obtener la licencia de conducción.

La aplicación del nuevo trámite para obtener la licencia de conducción fue suspendida mientras se revisa el funcionamiento de los CALE. Foto: Getty Images y Ministerio de Transporte

Para que se lleve a cabo el nuevo trámite, se necesita conocer si estos puntos cuentan con la cobertura necesaria y la prestación eficiente en las distintas zonas del país. La suspensión tendrá un periodo de tres meses en donde el Ministerio de Transporte revisará el modelo e informará a los organismos de tránsito sobre las conclusiones.

Mientras se lleve a cabo esta revisión, todos los ciudadanos podrán seguir realizando los trámites de expedición inicial y recategorización por medio de las reglamentaciones que hoy en día aún existen.

¿Todos los aspirantes tendrán que realizar el examen teórico?

La entidad de transporte informó que esta nueva evaluación aplica solamente para las personas que estén buscando obtener la licencia de conducción por primera vez, además de aquellas que están en búsqueda de recategorizarla, o sea, que buscan tener otra categoría diferente de licencia.

Desde este 14 de septiembre comenzará a aplicarse un nuevo requisito para quienes buscan obtener o recategorizar la licencia de conducción. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Por ejemplo, si un usuario ya tiene a la mano la categoría B1 (automóvil particular) y desea sacar la licencia de otra categoría como la A (motos), este estará en la obligación de realizar el examen teórico.

Ciudadanos que estén realizando los trámites para renovar su documento no tendrán que realizar el examen teórico.