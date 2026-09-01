Pico y placa en Bogotá: restricción para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, compartió el calendario de pico y placa que los vehículos particulares y los taxis tienen en la capital de Colombia. Así será la rotación desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre.

La entidad ha reiterado la vigencia de los horarios y las placas establecidos. La restricción para carros particulares rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

En el caso de los taxis, el horario empieza a las 5:30 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m.

Agentes y autoridades de tránsito insisten en que los ciudadanos que se movilicen en sus vehículos cumplan la medida y recuerdan que cualquier persona que sea detenida incumpliendo las normas establecidas recibirá una grave sanción económica.

Según el Código Nacional de Tránsito, transitar en horarios de restricción conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Ahora bien, existen medidas que permiten conducir un vehículo en Bogotá aun cuando tenga restricción, como el pico y placa solidario, que funciona pagando por un permiso diario, semanal o mensual para circular permanentemente.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares (Semana del 31 de agosto al 4 de (septiembre)

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el pico y placa en Bogotá para los vehículos particulares será:

Lunes 31 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 5 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 6 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa para taxis en (Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre)

Para el transporte público individual (taxis), el horario de restricción comienza a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m.

Lunes 31 de agosto: no podrán circular placas terminadas en 7-8.

no podrán circular placas terminadas en 7-8. Martes 1 de septiembre: no podrán circular placas terminadas en 9-0.

no podrán circular placas terminadas en 9-0. Miércoles 2 de septiembre: no podrán circular placas terminadas en 1-2.

no podrán circular placas terminadas en 1-2. Jueves 3 de septiembre: no podrán circular placas terminadas en 3-4.

no podrán circular placas terminadas en 3-4. Viernes 4 de septiembre: no podrán circular placas terminadas en 5-6.

no podrán circular placas terminadas en 5-6. Sábado 5 de septiembre: no podrán circular placas terminadas en 7-8.

no podrán circular placas terminadas en 7-8. Domingo 6 de septiembre: no aplica la medida.

Este artículo fue elaborado con datos oficiales proporcionados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La información fue revisada, curada y redactada por un periodista de SEMANA para garantizar su utilidad y precisión.