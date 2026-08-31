La industria automotriz conoció el precio del nuevo y más llamativo vehículo de la marca alemana Mercedes-Benz. Esta creación electrificada trae consigo una llamativa innovación que puede marcar un antes y un después en la industria: un carro con tres motores.

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Se trata del Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, un nuevo vehículo deportivo que, según medios especializados, se convertiría en la puerta de entrada de los autos de lujo de la firma de Affalterbach, teniendo un precio considerado bajo para su tecnología.

Los amantes de la marca y estos vehículos ya pueden realizar el pedido de su automotor a través de los concesionarios oficiales y las páginas web, según el medio especializado Electrive.

Características del Mercedes-AMG CLA 45

Mercedes-AMG CLA 45 Foto: Mercedes - A.P.I.

Mercedes diseñó este vehículo realizando una arriesgada apuesta: abandonar el histórico motor de cuatro cilindros a gasolina para adoptar un tren motriz eléctrico compuesto por tres motores de flujo axial (dos ubicados en el eje trasero y uno en el delantero).

La marca confirmó este hito y también detalló que estos motores estarían desarrollados para entregar una potencia combinada de 500 kW (680 CV) y 1.759 Nm de par.

Gracias a la distribución variable de par y al control independiente de las ruedas traseras (torque vectoring), el deportivo cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 270 km/h con el paquete opcional AMG Dynamic Plus.

La marca habilitará dos diseños: uno sedán y otro cupé. Los dos son completamente deportivos y coinciden en la mayoría de sus características.

Los dos modelos encuentran su principal diferencia en la autonomía. En la versión sedán, alcanza hasta 670 km bajo el ciclo WLTP, mientras que en la versión cupé o Shooting Brake se estima un alcance de hasta 640 km para la carrocería.

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Para conservar el ADN emocional de AMG, la marca integró el programa de conducción AMGFORCE S+, un sistema de sonido digital apoyado por altavoces y asientos que recrean la acústica y las vibraciones del motor V8 y del cuatro cilindros turbo tradicional mediante 1.300 mediciones digitales.

El vehículo incluye de serie el paquete de telemetría AMG Track Pace, pedales de acero inoxidable y la pantalla MBUX Superscreen de 14 pulgadas con inteligencia artificial integrada.

La firma de Affalterbach ha fijado el precio base del modelo en 79.039 euros, lo que se traduce aproximadamente en 345 millones de pesos colombianos al cambio directo.