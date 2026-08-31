Pablo Peirano anunció drástica medida tras el bochornoso Cali vs. Bucaramanga: rifirrafe con Dudamel

El bochornoso momento, al final del partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, parece no tener fin. El compromiso se desarrolló en la noche del pasado domingo, 30 de agosto, pero este lunes sigue dando de qué hablar.

Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó mal: pelea, expulsados y disturbios en Palmaseca

Lo que pasó es que Cali y Bucaramanga empataron en Palmaseca (1-1), pero el empate del cuadro azucarero fue polémico sobre el final y con un penal. Después de la anotación, se desató el caos entre invasión por parte de los hinchas, reclamos del técnico del leopardo, Pablo Peirano, gresca y expulsiones.

Bochornoso todo lo que pasó en el Estadio de Palmaseca entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga… los árbitros una vez más cargándose el fútbol colombiano… https://t.co/7b32eHVpvT pic.twitter.com/fTMdhfgSbW — DlaRans (@DlaRans_) August 31, 2026

En rueda de prensa pospartido, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, dijo: “Es una pena que no podamos tener una rueda de prensa pospartido para hablar de fútbol y que haya ocurrido esto. Ha sido vergonzoso lo que ha visto todo el país. En la transmisión señalaron claramente quién invadió la cancha cuando íbamos a reanudar una acción a favor a falta de dos minutos”.

Y añadió: “Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega (Peirano) en esta ocasión. He visto el video no menos de cinco veces: no solo ingresó a la cancha, antes pateó una pelota para evitar la reanudación y fue hacia la mitad de la cancha, por ende, el árbitro le saca roja; y luego agrede a Keimer Sandoval”.

🚨🎙️ Rafael Dudamel denuncia todo lo hecho por Pablo Peirano en #DeportivoCali 🆚 #Bucaramanga



“Es una vergüenza”

“Patea un balón a la cancha para evitar reanudar”

“Invade y agrade a Keimer Sandoval” pic.twitter.com/ugINE2UGnu — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 31, 2026

Pablo Peirano le responde a Dudamel: “Me estoy moviendo con un documento legal”

Ya este lunes, Peirano habló en el programa Saque Largo, de Win Sports, y allí dio su punto de vista sobre lo que había ocurrido horas antes en el estadio Deportivo Cali. Incluso, anunció que está preparando una demanda.

“Era imposible que se pudiera reanudar un partido con un portón abierto, los hinchas adentro de la cancha. Le estábamos avisando al cuarto árbitro, que quedo paralizado. El comisario no podía reaccionar. Benedetti me cuenta que ni siquiera pudo celebrar el gol porque estaban preocupados por los hinchas”, señaló Peirano.

Y añadió: “El entrenador rival (Dudamel) se preocupa porque entra un entrenador a avisarle al árbitro que por favor parara al partido porque iba a suceder una desgracia. Se tendría que preocupar de otro tipo de cosas, de parar a su gente, de lo que fue el partido para ellos”.

"Rafael Dudamel me ensucia a mí, al Bucaramanga y no nos parece justo. Me sorprende que él pida una sanción máxima, cuando todos los entrenadores podemos ingresar a una cancha y no los hinchas": Pablo Peirano, DT de Bucaramanga. #SaqueLargoWIN 🔥⚽ pic.twitter.com/cq2jAHLbF9 — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2026

Finalmente, la medida que esperan tomar desde el elenco leopardo: “Me estoy moviendo, para esto que él mencionó, hacerlo en documento y legal porque está totalmente equivocado. Me ensucia a mí, al Bucaramanga y ninguno está de acuerdo, ni el entrenador, ni los jugadores, ni la directiva. No sé porque pide una sanción para un entrenador por entrar a una cancha”.