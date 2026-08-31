Barcelona golea al Rayo y sorprende al Real Madrid: tabla de posiciones en España

Hasta antes del juego del FC Barcelona contra Rayo Vallecano, este lunes 31 de agosto, Real Madrid era líder de LaLiga de España. No obstante, y aunque los merengues parecían quedarse con la cima, los culés los acabaron sorprendiendo en la tabla de posiciones.

Aterrizó en Barcelona su goleador: pagan 15 millones de euros y olvidan a Julián Álvarez

En concreto, FC Barcelona goleó por 5-2 a Rayo Vallecano y es nuevo líder de LaLiga con nueve puntos. Real Madrid también tiene nueve, pero los blaugranas se instalan en lo más alto gracias a una mejor diferencia de gol.

El campeonato apenas comienza, pero desde ya se ve la pelea que tendrán el Real Madrid de Mourinho y el Barcelona de Flick. Mientras tanto, tercero parcial es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que sigue viviendo una novela con Julián Álvarez.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 3 3 0 0 12 2 10 9 2 Real Madrid 3 3 0 0 10 2 8 9 3 Atlético Madrid 3 2 1 0 7 3 4 7 4 Alavés 3 2 1 0 5 1 4 7 5 Osasuna 3 2 1 0 3 1 2 7 6 Sevilla 3 2 0 1 6 5 1 6 7 Real Betis 3 2 0 1 4 5 -1 6 8 Deportivo 3 1 2 0 5 3 2 5 9 Racing de Santander 3 1 1 1 5 5 0 4 9 Levante 3 1 1 1 5 5 0 4 11 RCD Espanyol 3 1 0 2 5 4 1 3 12 Athletic 3 1 0 2 3 5 -2 3 13 Real Sociedad 3 1 0 2 3 6 -3 3 14 Getafe 3 1 0 2 1 4 -3 3 15 Villarreal 3 0 2 1 4 5 -1 2 16 Celta de Vigo 3 0 1 2 1 4 -3 1 16 Valencia C. F. 3 0 1 2 1 4 -3 1 18 Rayo Vallecano 3 0 1 2 4 8 -4 1 19 Elche C. F. 3 0 1 2 3 9 -6 1 20 Málaga 3 0 1 2 1 7 -6 1

La goleada del FC Barcelona al Rayo Vallecano

En realidad, Barcelona remontó y le acabó ganando 5-2 al Rayo Vallecano, en el partido que cerró la tercera fecha de LaLiga española. Fueron sendos dobletes de Raphinha y de Lamine Yamal, que se reencontró así con el gol.

Un tanto de Sergio Camello adelantó al Rayo (12′) en el Camp Nou, pero Raphinha empató (19′) y Yamal dio la vuelta al partido (21′) con su primera diana de este inicio de temporada.

Un autogol de Florian Lejeune (51) puso el 3-1, pero de nuevo Sergio Camello recortó distancias (59), antes de que Raphinha hiciera el 4-2 (71′) y Yamal cerrara en el 90′ un triunfo que devuelve al Barça el liderato liguero.

¡APARECIÓ LA MAGIA DE LAMINE! ¡ZURDAZO DESCOMUNAL Y GOLAZO DE YAMAL PARA SU PRIMER GOL EN LA TEMPORADA CON BARCELONA!



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¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El próximo partido del FC Barcelona está programado para el 6 de septiembre, cuando visite al Valencia C.F. por la cuarta jornada de LaLiga de España. Un triunfo mantendría el buen arranque que ha tenido el vigente campeón de la competencia.

Por su parte, FC Barcelona también presta especial atención a lo que ocurra con Real Madrid. Los merengues se preparan para visitar al Betis, el 4 de septiembre, en un juego que también pinta favorable para los de Mourinho, debido al buen arranque que han tenido en lo que va de este curso.

*Con información de AFP