Multarán por usar el carril de buses en la Calle 63 de Bogotá desde el martes: excepciones y sanción

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció una nueva restricción vial en la Calle 63 que empezará a sancionarse en septiembre. Este martes inicia la fase pedagógica, por lo que Movilidad ya explicó qué castigará y cuáles son las excepciones que se permitirán.

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La restricción vial

Esta nueva norma distrital en materia de movilidad se instaurará en la Calle 63 de Bogotá, específicamente entre las carreras 68 y 112. En este sector de la ciudad, ningún taxi, vehículo particular, motocicleta o vehículo de transporte especial podrá circular por el carril exclusivo para los autobuses.

Ahora bien, la regla tiene excepciones, por lo que los conductores de estos vehículos podrán utilizar este carril exclusivo únicamente en alguno de los siguientes casos:

Si va a girar a la derecha.

Si va a ingresar a un predio.

Para permitir el ascenso o descenso de pasajeros, excepto en las zonas destinadas a los paraderos del SITP.

La restricción será señalizada. Foto: Alcaldía de Bogotá

Movilidad explicó que los vehículos de emergencia, como las ambulancias, deben utilizar el carril central si no se está atendiendo una situación especial. De lo contrario, deberán tener activas las sirenas para poder usar este carril preferencial.

Por su parte, los vehículos de carga deben tener en cuenta las condiciones establecidas previamente en los Decretos Distritales 840 de 2019 y 077 de 2020, compilados en el Decreto 652 de 2025.

Allí se establece que, para aquellos que superen los 8.500 kg de peso bruto vehicular, rige una restricción habitual de circulación por franjas horarias en el perímetro urbano que se distribuye en: 6 am - 8 am y de 5 pm a 8 pm de lunes a viernes, mientras que los sábados dependen del pico y placa.

Esta determinación la toman las autoridades para priorizar la movilidad del servicio público que, según los reportes oficiales, implica el tránsito de más de 7.000 habitantes de la capital.

¿Cuándo empezarán a imponer multas económicas?

Este martes, 1 de septiembre, inicia la fase pedagógica, por lo que los conductores de Bogotá que incumplan esta restricción recibirán solamente un llamado de atención. Este periodo dura solamente 20 días, por lo que, luego de este tiempo, la SDM empezará a sancionar monetariamente a los infractores.

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“El periodo pedagógico es una oportunidad para que todos conozcamos y respetemos las nuevas condiciones de circulación. El carril preferencial tiene un propósito claro: darle prioridad al transporte público y mejorar los recorridos de los buses zonales. Por eso, invitamos a los conductores a estar atentos a la señalización y a no bloquear este espacio”, señaló Candelaria González, subsecretaria de Política de Movilidad.

Así, desde el 21 de septiembre, Movilidad empezará a imponer multas a los conductores de Bogotá que no cumplan con esta restricción vial. La secretaría reportó que desde este día, los capitalinos podrían ser llamados a pagar una sanción económica de $633.200.