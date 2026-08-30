Rodrigo Lara, el ministro del Interior, arremetió contra la administración bogotana a propósito del anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que le hará frente a la “mafia de las fotomultas, grúas y patios”.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció una reforma a las normas para los conductores en Colombia, que incluye un nuevo Código Nacional de Tránsito. El mandatario aseguró que detrás de las actuales normas operan “mafias”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/kBX9xt8xlA— Revista Semana (@RevistaSemana) August 30, 2026
Lara celebró este anuncio del jefe de Estado y aseguró que en Colombia se debe trabajar en pro de la prevención vial, pero se pronunció contundentemente en contra del recaudo abusivo de recursos a través de los comparendos: “Prevención vial sí; recaudo abusivo no”. Posteriormente, el ministro arremetió contra la administración distrital de Bogotá.
“Las ciudades como Bogotá no pueden convertir la seguridad vial en un negocio contra el ciudadano. Esta batalla la he librado durante años en Bogotá. Hoy, por voluntad del presidente, la vamos a ganar”, dijo Lara en su red social X.
En Bogotá, es la Alcaldía, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, la encargada de instalar y gestionar estas cámaras de fotodetección, también conocidas por la actual administración como “cámaras salvavidas”.
Actualmente, hay más de 120 cámaras de fotomultas activas en Bogotá, por lo que ha generado una gran polémica la instalación de 18 nuevas cámaras en algunos de los principales corredores viales de la capital.
Esta no es la primera vez que el ministro Lara arremete contra esta polémica en la capital. Previamente, el jefe de cartera se pronunció en contra de ellas cuando El Tiempo reveló que la Alcaldía ya tendría la autorización de más de 40 cámaras en Bogotá.
Trabajo articulado con Elsa Noguera
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que desde su cartera ya se trabaja en la instrucción del presidente de modificar el Código Nacional de Tránsito. Por lo que Rodrigo Lara le confirmó su apoyo y disposición.
“Ministra Elsa Noguera: cuente con todo el respaldo del Ministerio del Interior para tramitar la reforma al Código de Tránsito”, concluyó Lara.
El Presidente @ABDELAESPRIELLA anunció el fin de las mafias de las fotomultas, las grúas y los patios.— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 30, 2026
Prevención vial sí; recaudo abusivo no.
Las ciudades como Bogotá no pueden convertir la seguridad vial en un negocio contra el ciudadano.
Esta batalla la he librado durante… https://t.co/dNknkK4LSz
Por su parte, la ministra Noguera le respondió por esta misma vía a Rodrigo Lara e insistió en el trabajo que se adelanta con su equipo.
“Gracias, ministro. Su respaldo será fundamental para sacar adelante esta reforma. Ya estamos preparando el borrador del nuevo Código de Tránsito para proteger la vida en las vías, acabar con los abusos y aliviar el bolsillo de los colombianos”, respondió la ministra.