Rodrigo Lara, el ministro del Interior, arremetió contra la administración bogotana a propósito del anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que le hará frente a la “mafia de las fotomultas, grúas y patios”.

“El cartel de las fotomultas” se vuelve tendencia tras anuncio de De La Espriella

Lara celebró este anuncio del jefe de Estado y aseguró que en Colombia se debe trabajar en pro de la prevención vial, pero se pronunció contundentemente en contra del recaudo abusivo de recursos a través de los comparendos: “Prevención vial sí; recaudo abusivo no”. Posteriormente, el ministro arremetió contra la administración distrital de Bogotá.

“Las ciudades como Bogotá no pueden convertir la seguridad vial en un negocio contra el ciudadano. Esta batalla la he librado durante años en Bogotá. Hoy, por voluntad del presidente, la vamos a ganar”, dijo Lara en su red social X.

Ministro Rodrigo Lara respondió a la nueva polémica que involucra a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Montaje SEMANA | Fotos: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / SDM

En Bogotá, es la Alcaldía, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, la encargada de instalar y gestionar estas cámaras de fotodetección, también conocidas por la actual administración como “cámaras salvavidas”.

Actualmente, hay más de 120 cámaras de fotomultas activas en Bogotá, por lo que ha generado una gran polémica la instalación de 18 nuevas cámaras en algunos de los principales corredores viales de la capital.

Esta no es la primera vez que el ministro Lara arremete contra esta polémica en la capital. Previamente, el jefe de cartera se pronunció en contra de ellas cuando El Tiempo reveló que la Alcaldía ya tendría la autorización de más de 40 cámaras en Bogotá.

“Un abuso con los bogotanos”: minInterior Rodrigo Lara respondió a las 41 cámaras de fotodetección aprobadas para la Alcaldía

Trabajo articulado con Elsa Noguera

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que desde su cartera ya se trabaja en la instrucción del presidente de modificar el Código Nacional de Tránsito. Por lo que Rodrigo Lara le confirmó su apoyo y disposición.

“Ministra Elsa Noguera: cuente con todo el respaldo del Ministerio del Interior para tramitar la reforma al Código de Tránsito”, concluyó Lara.

Por su parte, la ministra Noguera le respondió por esta misma vía a Rodrigo Lara e insistió en el trabajo que se adelanta con su equipo.

“Gracias, ministro. Su respaldo será fundamental para sacar adelante esta reforma. Ya estamos preparando el borrador del nuevo Código de Tránsito para proteger la vida en las vías, acabar con los abusos y aliviar el bolsillo de los colombianos”, respondió la ministra.