Andrea Petro se fue contra Jerome Sanabria por la reforma pensional de su papá y le tiró ácido mensaje: “Cómo te duele”

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, ha llamado la atención de miles de personas en las redes sociales y los medios nacionales, debido a los constantes pronunciamientos que ha realizado sobre distintos temas del país.

Andrea Petro habló sobre su relación con Antonella y Sofía Petro, sus hermanas, y dejó situación en evidencia: “Una fractura interna”

La empresaria, luego del terremoto del 10 de agosto, fue foco de reacciones por sus constantes publicaciones enfocadas en ayudas y visibilidad para las víctimas. La mujer no dejó de referirse al plano político, pero lo hizo de un modo más medido por la coyuntura.

Sin embargo, recientemente, Andrea Petro volvió a dar de qué hablar con un post que realizó en su cuenta oficial de X, donde respondió a un mensaje que ubicó Jerome Sanabria en su perfil.

La hija de Gustavo Petro replicó al mensaje de la joven creadora de contenido, quien criticaba la reforma pensional del gobierno anterior, y que afectaba a las nuevas generaciones por el modelo que se buscaba implementar.

Sanabria afirmó que esto era una muestra de “injusticia intergeneracional”, ya que lo que se quería era que los jóvenes financiaran las pensiones de los mayores y necesitados, cayendo en una posible estrategia que no iba a rendir los resultados que buscaban.

Su apreciación concluyó con una afirmación enfocada en que a futuro dicha generación no tendría pensión y la deuda sería muy compleja de cubrir.

“La reforma pensional que la Corte avaló es la principal muestra de ‘injusticia intergeneracional’. Pretenden que mi generación financie un sistema piramidal que SABEN que va a fracasar, que nos dejará sin pensión y con un pasivo impagable. Muy poco solidarios”, se lee en el trino que hizo la votante de De La Espriella.

Andrea Petro no se contuvo y citó este post, lanzando un ácido mensaje a la joven. La hija del exmandatario se refirió a los derechos de personas necesitadas, indicando que esto no le interesaba a la creadora de contenido.

“Cómo te duele que los más necesitados tengan derechos”, escribió.