Carlos Antonio Vélez opinó sobre el nuevo equipo de Daniel Muñoz: “Lástima y suerte”

La llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest ha despertado todo tipo de comentarios entre la prensa y los aficionados. Este domingo, 30 de agosto, el colombiano estaría adelantando sus exámenes médicos, lo que daría pie a su presentación próximamente.

Confirmado el nuevo quipo de Daniel Muñoz: firma hasta 2029 y su bienvenida sería pronto

Según el periodista Fabrizio Romano, Daniel Muñoz deja Crystal Palace y el traspaso le costará 22 millones de libras al Nottingham Forest. Será el quinto equipo en la carrera de Muñoz, que tiene 30 años.

Carlos Antonio Vélez sobre el traspaso de Daniel Muñoz: “Lástima y suerte”

Vélez usó su cuenta de X para opinar respecto al traspaso de Daniel Muñoz, del Crystal Palace al Nottingham Forest. El periodista afirmó que siempre creyó que el lateral de la Selección Colombia pudo jugar en un equipo top.

“Históricamente, su nuevo destino es más que la camiseta que vestía... pero siempre creí que podía llegar más lejos y jugar en un equipo top. A veces no alcanza la capacidad, sino el alcance de quien lo maneja. Lástima y suerte”, fueron las palabras de CAV.

Históricamente su nuevo destino es más q la camiseta q vestía… pero, siempre creí q podía llegar más lejos y jugar en un equipo TOP… a veces no alcanza la capacidad sino el alcance de quien lo maneja.. lastima y suerte! https://t.co/Vh387z6noR — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 29, 2026

Daniel Muñoz se reencontrará con Oliver Glasner en el Nottingham Forest

Glasner fue técnico de Crystal Palace en la época dorada del club de Londres. Allí dirigió a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con los que ganó la FA Cup, la Community Shield y la Conference League.

Revela la prensa internacional que Oliver Glasner fue clave para que Daniel Muñoz accediera a un traspaso al Nottingham Forest. Ya se conocen, y el colombiano sabe que, bajo su dirección técnica, puede tener la continuidad que desea.

Daniel Muñoz (2) campeón de la Conference League con Crystal Palace. Foto: Getty Images

Sobre el contrato de Daniel Muñoz en Nottingham Forest, el mismo periodista Fabrizio Romano revela que sería hasta junio de 2029. Así, Daniel continuaría en la Premier League, aunque en el pasado sonó para otros equipos top de Europa.

Hace tan solo un par de meses, incluso la prensa llegó a rumorear que el FC Barcelona iba detrás de Muñoz. Sin embargo, todo se quedó en especulaciones, y el cafetero ahora tendrá un nuevo reto en Inglaterra.

Águilas Doradas (Colombia), Atlético Nacional (Colombia), Genk (Bélgica) y Crystal Palace (Inglaterra) son los equipos con los que ha jugado Daniel Muñoz a lo largo de su carrera deportiva.

Tras un destacado Mundial 2026 con la Selección Colombia, desde que acabó la cita orbital se empezó a especular sobre un posible nuevo destino para Muñoz. Ahora la expectativa está en cómo lo va a presentar el Nottingham Forest ante su afición.