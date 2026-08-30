El mensaje “divino” que recibió el héroe de la victoria de Santa Fe contra River Plate

Independiente Santa Fe consiguió una clasificación histórica a la siguiente fase de la Copa Conmebol Sudamericana, al superar desde el punto penal a River Plate de Argentina.

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El compromiso de vuelta se disputó en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, donde el cuadro colombiano logró igualar el marcador global durante el tiempo reglamentario. Tras una anotación de Sebastián Driussi para el conjunto argentino.

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El volante uruguayo Franco Fagúndez se convirtió en una de las figuras del encuentro al convertir el gol de penal en los 90 minutos.

Posteriormente, el jugador cardenal volvió a marcar en la tanda desde los once pasos, extendiendo la definición hasta la serie de muerte súbita, convirtiéndose en una de las figuras claves del encuentro; sin embargo, hubo otro jugador que se destacó por su gran actuación.

Actuación del guardameta suplente en la definición por penales

Antes del encuentro de ida, se confirmó la baja de Andrés Mosquera Marmolejo, el portero titular del Cardenal, por lo que se tuvo que acudir al portero suplente para afrontar el importante encuentro.

La tanda de cobros se prolongó hasta el undécimo lanzamiento por cada bando, instancia en la que intervino el guardameta Weimar Asprilla, quien actuó en reemplazo del titular del Expreso Rojo.

El portero detuvo uno de los disparos del conjunto argentino y asumió la responsabilidad del último cobro de la serie.

Asprilla, además de tener un encuentro destacado, ejecutó de manera efectiva el undécimo tiro penal del León, sellando el triunfo y el tiquete a la siguiente ronda internacional.

Tras la victoria en territorio argentino, el guardameta atribuyó el resultado a un mensaje divino y al trabajo colectivo del grupo de jugadores.

Declaraciones de Weimar Asprilla tras el triunfo en Buenos Aires

Al término del compromiso, Weimar Asprilla declaró que “lo único que les puedo decir es que todo esto es gracias a Dios, a él sea la honra y la gloria. Él me dio una palabra de que hoy iba a estar aquí, de que él me iba a guiar”.

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El arquero dedicó el triunfo al preparador de porteros Robinson ‘Rufay’ Zapata, señalando que “agradecer al grupo porque sin el grupo tampoco hubiera sido posible y es todo para Rufay (...) Zapata es un grande, que ya conoce este torneo y que nos ha trabajado muy bien”.