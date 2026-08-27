Prensa argentina reporta la decisión final de Eduardo Coudet: esto pasó tras River vs. Santa Fe

Eduardo Coudet tiene las horas contadas como director técnico de River Plate. Así lo reporta la prensa argentina, luego de quedar eliminados frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La millonada que recibe Santa Fe tras eliminar a River Plate de la Sudamericana: se llenó los bolsillos

Copa Sudamericana: clasificados a cuartos de final y cómo quedan los cruces tras la clasificación de Santa Fe

Justo después del penal convertido por Weimar Asprilla, Coudet se dirigió al camerino sin mediar palabra con los medios. Minutos más tarde, el conjunto millonario informó a los periodistas que su DT no asistiría a la rueda de prensa.

Mientras tanto, a las afueras del Monumental, los hinchas se pronunciaron pidiendo la salida del entrenador argentino, que llegó como reemplazo de Marcelo Gallardo en marzo de este año y no ha podido cosechar buenos resultados.

River hizo una inversión multimillonaria para ganar todos los títulos posible. En este mercado sumaron jugadores de selección como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi; sin embargo, apenas llevan una victoria contando todas las competencias.

Coudet también influyó en salidas polémicas como las de Juan Fernando Quintero y Franco Armani, que terminaron desembarcando en el fútbol colombiano.

Eduardo Coudet, DT de River Plate, dando instrucciones a sus jugadores Foto: AFP

“Coudet renunciará como DT de River”

La dirigencia de River mantuvo su respaldo para el Chacho Coudet a pesar de las críticas, pero le puso un ultimátum de cara a la llave frente a Santa Fe por Copa Sudamericana.

Gastón Edul, reconocido periodista argentino, informó que el ciclo está a punto de terminar. “Eduardo ‘Chacho’ Coudet deja de ser el técnico de River, renunció a su cargo. La dirigencia de River estaba esperando que tome esa decisión y después de la eliminación por Copa Sudamericana terminó su ciclo”, apuntó.

De acuerdo a TyC Sports, se espera el comunicado oficial para empezar la búsqueda de un nuevo director técnico. “Para no hablar en caliente, el Chacho decidió no brindar la conferencia de prensa tras la caída. Se reunió con altos mandos de la dirigencia en el vestuario y acordaron que en las primeras horas del jueves les comunicará su decisión”, informaron.

El mensaje de Hugo Rodallega a River Plate desde el Monumental: jalón de orejas a los jugadores por la crisis

“El plantel se entrenará por la tarde pensando en el duelo ante Banfield del próximo domingo a las 15 y hay dos caminos: se despide de sus futbolistas y Marcelo Escudero comienza su tercer interinato al frente de la Primera o lo convencen de seguir y empieza a preparar el partido con el Taladro, en el Florencio Sola y con público visitante”, añadió dicho medio.

Coudet llegó a River Plate en marzo de este año y firmó contrato hasta diciembre de 2027. Los dueños del club millonario esperaban construir un proyecto a largo plazo, pero la presión de la hinchada, sumado a lo que califican como un papelón ante Santa Fe, terminó por decantar la balanza hacia un nuevo timonazo en las próximas horas.