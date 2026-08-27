Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: Nana Calistar habló de los signos que tendrán grandes cambios

En la actualidad, muchas personas, tanto hombres como mujeres buscan en el horóscopo una guía de cómo llevar su día a día, la semana e incluso el mes, ya que creen que esto les abre puertas o les indica por dónde ir y qué decisiones tomar en cuanto a temas como amor, salud, dinero, trabajo, entre otras.
Hay varios expertos en este tema, y en México se destaca la astróloga Nana Calistar, sobre todo porque a la hora de dar sus vaticinios utiliza un lenguaje bastante directo y sin filtros.
Horóscopo de Nana Calistar este jueves, 27 de agosto
- Aries
“Vas a traer el carácter más atravesado que calzón de luchador, así que mucho cuidado con querer imponer tu santa voluntad en todo, porque una cosa es tener liderazgo y otra muy diferente andar creyendo que donde tú meas nadie se puede parar”.
- Tauro
“Vas a necesitar bajarle tres rayitas a esa necesidad de querer controlar hasta el aire que respira la gente que quieres. Eres terco como mula en subida y cuando se te mete algo en la cabeza, primero se acaba el mundo antes de que reconozcas que quizás estabas equivocado”.
TAURO – 27 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 27, 2026
Tauro, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar bajarle tres rayitas a esa necesidad de querer controlar hasta el aire que respira la gente que quieres. Eres terco como mula en subida y cuando se te mete algo en la cabeza, primero se acaba el mundo…
- Géminis
“Este 27 de agosto de 2026 tu lengua podría convertirse en tu mejor herramienta o en el cuchillo con el que tú solito cortes la rama donde estás sentado. Tienes una facilidad impresionante para enterarte de lo que nadie te contó, descubrir lo que supuestamente era secreto y conectar puntos que los demás ni siquiera habían visto”.
- Cáncer
“Vas a necesitar ponerle freno a esa costumbre tuya de imaginar tragedias antes de que siquiera empiece la película. Tu estado de ánimo podría andar como señal de internet en rancho: por momentos hasta arriba y cinco minutos después completamente desaparecido”.
CÁNCER – 27 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 27, 2026
Cáncer, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar ponerle freno a esa costumbre tuya de imaginar tragedias antes de que siquiera empiece la película. Tu estado de ánimo podría andar como señal de internet en rancho: por momentos hasta arriba y cinco…
- Leo
“Vas a traer el ego más inflado que brincolín de fiesta infantil, y aunque seguridad te sobra, tendrás que cuidar que esa confianza no se convierta en arrogancia. Tú sabes lo que vales y difícilmente permites que alguien te haga sentir menos, pero a veces quieres que todo mundo reconozca tus virtudes con aplausos”.
- Virgo
“Vas a traer la lengua tan filosa que podrías rasurar gente con una sola opinión, así que piensa muy bien qué dices y, sobre todo, cómo lo dices. Tú presumes que eres frontal, que no tienes pelos en la lengua y que prefieres una verdad incómoda antes que una mentira bonita”.
VIRGO – 27 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 27, 2026
Virgo, este 27 de agosto de 2026 vas a traer la lengua tan filosa que podrías rasurar gente con una sola opinión, así que piensa muy bien qué dices y, sobre todo, cómo lo dices. Tú presumes que eres frontal, que no tienes pelos en la lengua y que…
- Libra
“Vas a tener que decidir si quieres seguir coleccionando posibilidades o finalmente comenzar a disfrutar lo que ya tienes. Tu problema no siempre es que te falten oportunidades, sino que cuando consigues aquello por lo que tanto suspirabas, aparece otra cosa más bonita”.
- Escorpio
“Vas a traer un magnetismo tan perro que podrías entrar a un lugar sin decir una sola palabra y aun así hacer que más de uno voltee a verte. Tienes esa presencia medio misteriosa que provoca curiosidad, respeto y en ciertas personas hasta miedo, porque cuando guardas silencio nadie sabe si estás pensando en la cena o planeando cómo cobrar una factura”.
ESCORPIO – 27 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 27, 2026
Escorpio, este 27 de agosto de 2026 vas a traer un magnetismo tan perro que podrías entrar a un lugar sin decir una sola palabra y aun así hacer que más de uno voltee a verte. Tienes esa presencia medio misteriosa que provoca curiosidad, respeto y…
- Sagitario
“Vas a traer unas ganas tremendas de mandar la rutina directito a la chingada y hacer algo diferente, pero cuidado porque tú no conoces términos medios: dices “nomás un ratito” y terminas viendo amanecer; prometes gastar poquito y regresas preguntándote quién demonios vació tu cartera”.
- Capricornio
“Vas a necesitar entender que mostrar una debilidad de vez en cuando no significa que ya te cargó el payaso ni que medio mundo podrá utilizarla en tu contra. Te has especializado tanto en aparentar seguridad que hasta cuando no sabes qué fregados estás haciendo”.
CAPRICORNIO – 27 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 27, 2026
Capricornio, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar entender que mostrar una debilidad de vez en cuando no significa que ya te cargó el payaso ni que medio mundo podrá utilizarla en tu contra. Te has especializado tanto en aparentar…
- Acuario
“Vas a traer esa actitud de “me vale madre lo que piensen” bastante marcada, pero no confundas independencia con aislarte de todo mundo. Tienes una manera muy particular de observar a las personas: mientras creen que andas distraído viendo pasar la mosca”.
- Piscis
“Vas a necesitar poner en orden ese revoltijo que traes entre lo que quieres, lo que dices que quieres y lo que finalmente terminas haciendo. Puedes levantarte convencido de cambiar tu vida completa y para la hora de la comida ya modificaste tres veces el plan”.
PISCIS – 27 de agosto de 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 27, 2026
Piscis, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar poner en orden ese revoltijo que traes entre lo que quieres, lo que dices que quieres y lo que finalmente terminas haciendo. Puedes levantarte convencido de cambiar tu vida completa y para la hora de…