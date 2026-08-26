Orgullo colombiano: John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por sus más de 40 años de trayectoria

El actor, productor y dramaturgo de origen colombiano John Leguízamo será distinguido con el galardón a la trayectoria profesional en la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión, organizada por la Asociación de la Crítica de Hollywood (HCA).

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El evento, programado para el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, California, busca destacar el impacto y la representación de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual global.

El reconocimiento premia un recorrido artístico de más de cuatro décadas en el que Leguízamo ha transitado por el teatro, la televisión y el cine comercial e independiente estadounidense. A lo largo de su carrera, el artista ha cosechado importantes reconocimientos de la industria, entre ellos un premio Emmy y un galardón Tony especial.

Nacido en Bogotá y radicado desde temprana edad en Estados Unidos, Leguízamo inició su carrera en los escenarios neoyorquinos durante la década de 1980. Su versatilidad le ha permitido participar en producciones de diversa escala y género.

Actor, comediante, productor y dramaturgo, Leguizamo ha participado en más de cien películas y ha llevado su talento desde Hollywood hasta Broadway. Escribió el libro infantil Kiki y la Lata (Kiki and the Can). Foto: Instagram

Entre sus trabajos cinematográficos más destacados se encuentran Carlito’s Way (1993), Romeo + Julieta (1996) y el musical Moulin Rouge! (2001), además de su labor como actor de voz en franquicias de animación y su reciente participación en la película The Odyssey, dirigida por el cineasta Christopher Nolan.

Tras el anuncio de la distinción, el actor manifestó su gratitud a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde resaltó el carácter colectivo de su trabajo a lo largo de los años:

“¡Gracias a los premios de la Crítica por este inmenso honor! Estoy anonadado, de verdad lo digo. Han sido cuatro largas décadas, pero muchos grandes artistas y productores generosos en la industria me han impulsado cuesta arriba, yendo más allá de su rol para ayudarme”, expresó Leguízamo.

A la par de su labor interpretativa, Leguízamo se ha caracterizado por promover debates sobre la representación y visibilidad de las comunidades latinas e hispanas en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, abriendo paso para nuevas generaciones de intérpretes y realizadores.

La gala del próximo 2 de octubre también servirá para premiar a diversas figuras que han tenido un impacto relevante en la última temporada del cine y la televisión internacional.

Dirección de Cine: Los realizadores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo (conocidos colectivamente como Los Javis) recibirán el premio a mejor director por la película La Bola Negra , un proyecto inspirado en una obra inconclusa del poeta Federico García Lorca. La cinta, que cuenta con un reparto internacional integrado por Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Los realizadores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo (conocidos colectivamente como Los Javis) recibirán el premio a mejor director por la película , un proyecto inspirado en una obra inconclusa del poeta Federico García Lorca. La cinta, que cuenta con un reparto internacional integrado por tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes. Actriz Revelación en Cine: La intérprete Inde Navarrete obtendrá el reconocimiento como actriz revelación por su participación en la película Obssession , producción que ha registrado un notable desempeño comercial en taquilla internacional, superando los 500 millones de dólares.

La intérprete Inde Navarrete obtendrá el reconocimiento como actriz revelación por su participación en la película , producción que ha registrado un notable desempeño comercial en taquilla internacional, superando los 500 millones de dólares. Producción e Innovación: La lista de galardonados la completan el productor brasileño Rodrigo Teixeira (Call Me By Your Name, Aínda Estou Aquí); el actor James Ortiz, galardonado por innovación tras su trabajo en Project Hail Mary, y la actriz Aimee Carrero, como mejor actriz de reparto en televisión por Your Friends & Neighbors.

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Con esta premiación, la Crítica de Hollywood busca consolidar un espacio anual para evaluar y visibilizar los aportes técnicos, creativos e interpretativos del talento hispano dentro de la estructura cinematográfica contemporánea.