‘Avengers: Endgame’ regresa a los cines en 2026. Las nuevas escenas revelan pistas sobre ‘Doomsday’

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) prepara una estrategia clave de cara a sus próximos grandes lanzamientos. A pocos meses de la llegada a las salas de Avengers: Doomsday, Marvel Studios traerá de vuelta a la pantalla grande una de sus entregas más taquilleras:

Avengers: Endgame. La película, estrenada originalmente en abril de 2019, regresará a la cartelera comercial el 25 de septiembre de 2026, sirviendo como antesala narrativa y comercial para la nueva etapa de la franquicia.

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El anuncio, que tuvo lugar durante la presentación de Disney en el marco de la convención CinemaCon, confirmó que esta exhibición no será una simple retransmisión.

De acuerdo con lo revelado por los directores Anthony y Joe Russo, el reestreno incluirá metraje inédito que no formó parte del corte cinematográfico proyectado en 2019.

Según reportes preliminares atribuidos a la cadena de exhibición AMC, la cinta sumaría aproximadamente cuatro minutos adicionales, alcanzando una duración total de 185 minutos (tres horas y cinco minutos).

Mientras algunos reportes de prensa sugieren que los minutos extra incluirían adelantos o escenas relacionadas con Victor von Doom (Doctor Doom), Marvel Studios no ha especificado si el metraje estará distribuido a lo largo del filme o si se tratará de una escena postcreditos.

Técnicamente, el relanzamiento se proyectará bajo el formato Infinity Vision, una certificación de estándar de calidad desarrollada por Disney para salas de gran formato que incorpora tecnología de proyección láser y sistemas de sonido de alta fidelidad.

La decisión de reprogramar Endgame en septiembre responde a una ventana de distribución calculada: dejará un margen de algo menos de tres meses antes del debut oficial de Avengers: Doomsday, fijado en el calendario internacional para el 18 de diciembre de 2026.

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Doomsday, que reporta una duración estimada de 165 minutos, marcará el regreso de los hermanos Russo en la dirección y reunirá a un elenco coral que incluye a figuras como Pedro Pascal, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Tom Hiddleston, Patrick Stewart e Ian McKellen, además del retorno de Robert Downey Jr.

En esta oportunidad, el actor no reasumirá el papel de Tony Stark / Iron Man, sino que encarnará al antagonista principal, Victor von Doom.

La fecha del 25 de septiembre de 2026 para el reestreno de Avengers: Endgame ha sido confirmada para el mercado de Estados Unidos.

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Hasta la fecha, los distribuidores locales y cadenas de cine en Colombia no han publicado un calendario oficial ni han ratificado si el estreno coincidirá simultáneamente con la fecha de Estados Unidos o si tendrá una ventana diferenciada para la región.

El regreso de la producción de 2019 busca no solo apelar al factor nostálgico del público, sino reactivar el hilo conductor de la franquicia antes de encarar el choque argumental que propondrá Doomsday en el cierre del año.