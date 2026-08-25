Avengers Endgame: Bonus | ¿Por qué vuelve al cine, qué escenas le agregaron y qué relación guarda con Avengers Doomsday?

Marvel Studios presentó los nuevos tráiler y póster de Avengers Endgame: Bonus. La épica conclusión de la saga del infinito regresará a los cines a partir del 24 de septiembre en salas IMAX® e Infinity Vision, una nueva certificación para salas Premium Large Format (PLF) que garantiza una experiencia cinematográfica con pantallas de gran formato, imágenes de alta calidad y sonido envolvente. Se estiman cuatro minutos más que, por ahora, son un enigma.

El tráiler de Avengers Endgame: Bonus

En Avengers Endgame: Bonus, tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

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La película está producida por Kevin Feige y dirigida por Anthony y Joe Russo. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee son los productores ejecutivos.

Avengers Endgame: Bonus, de Marvel Studios, se estrena en cines el 24 de septiembre de 2026. “Los fans están invitados a unirse una vez más para el reestreno de la película récord de taquilla, que incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday. Las entradas ya están disponibles para el regreso de la película a los cines el 24 de septiembre, antes del estreno de Avengers: Doomsday el 17 de diciembre”, señaló Marvel.

Avengers Endgame: Bonus - Afiche promocional de Marvel Foto: MARVEL

El 16 de abril pasado, las primeras imágenes de “Avengers: Doomsday” fueron reveladas por Marvel con la presentación del trailer de la cinta en la CinemaCon, en Las Vegas.

El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.

Mostró, además, una serie de sorpresas como la pelea de Gambit (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), además del profesor Xavier (Patrick Stewart) advirtiendo: “Algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”.

Steve Rogers (Chris Evans) apareció en los últimos segundos frente a un muy sorprendido Thor (Chris Hemsworth), que observó perplejo su martillo Mjolnir volar a las manos del soldado, también de regreso tras “Endgame”.

Evans y Downey Jr. salieron al palco del Colosseum para presentar el adelanto de la película junto a sus directores, Joe y Anthony Russo. “Dije que solo volvería si había una razón”, dijo Evans. “Y en ‘Doomsday’ hay una razón verdadera, que estos héroes necesitan a Steve Rogers”, agregó el primer vengador.

“Doomsday” sigue los eventos de “Endgame”, lanzada en 2019, y junta a X-Men, vengadores, guerreros de Wakanda y los Cuatro Fantásticos para una última batalla que promete ser épica. El clip también mostró a Yelena Belova (Florence Pugh), Namor (Tenoch Huerta) y Magneto (Ian McKellen), entre otros.

“Doomsday” se estrenará en Estados Unidos el 18 de diciembre, el mismo día que “Duna: Parte Tres”, de Denis Villeneuve.