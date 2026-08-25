Cine Colombia y Cineco Alternativo abren la nueva temporada del National Theatre Live 2026-2027 con La profesión de la Señora Warren, una producción dirigida por Dominic Cooke (The Hollow Crown; Follies). Con la más alta definición y subtítulos en español, esta y las otras cuatro obras de la temporada se proyectarán en teatros de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín.

La producción es protagonizada por la cinco veces ganadora del Premio Olivier Imelda Staunton (The Crown, Harry Potter, Vera Drake) y su hija Bessie Carter (Bridgerton), quienes se encuentran por primera vez sobre un escenario. Foto: Johan Persson / cortesía Cine Colombia

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La producción es protagonizada por la cinco veces ganadora del Premio Olivier Imelda Staunton (The Crown, Harry Potter, Vera Drake) y su hija Bessie Carter (Bridgerton), quienes se encuentran por primera vez sobre un escenario para interpretar a una madre y una hija enfrentadas por una verdad que amenaza con transformar para siempre su relación. La producción, estrenada en el West End londinense, recibió una entusiasta respuesta de la crítica internacional, con cinco y cuatro estrellas en los diarios más importantes de Inglaterra. La obra se presentará en salas de Cine Colombia este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Vivie Warren es una mujer adelantada a su tiempo, empeñada en sacar adelante su carrera como abogada en un mundo dominado por los hombres. Su madre, sin embargo, es producto de un antiguo orden patriarcal y aprovecharse de ese sistema le ha permitido a la señora Warren amasar una fortuna, pero ¿a qué costo?Este incendiario clásico moral de Bernard Shaw explora temas como los roles de género y el cambio social en una época donde la moralidad chocaba con la independencia y las tradiciones chocaban con el progreso.

Un jardín perfecto que comienza a desmoronarse

La función de grabó en el Garrick Theatre de Londres. Foto: Johan Persson / cortesía Cine Colombia

En apariencia, el mundo de Kitty Warren es un jardín inglés perfecto: flores, vegetación, elegancia y la tranquilidad de una sociedad que parece tener perfectamente definidos sus códigos de conducta. Pero, bajo esa superficie, se esconde una historia de supervivencia, dinero, poder y doble moral. La escenografía de Chloe Lamford construye ese contraste y, a medida que avanza la obra, el paisaje deja de ser idílico. La imagen del jardín se va desmoronando, como si la propia sociedad que Shaw retrató comenzara a revelar lo que durante años quiso mantener oculto. El resultado es una puesta en escena de gran fuerza visual, sostenida por la iluminación de Jon Clark, el diseño sonoro de Christopher Shutt y la música original de Angus MacRae, que acompaña el progresivo aumento de la tensión hasta el enfrentamiento entre madre e hija.

Una madre, una hija y una pregunta incómoda

Vivie Warren es una mujer adelantada a su tiempo. Educada en Cambridge, inteligente, independiente. Su madre es otra cosa... Foto: Johan Persson / cortesía Cine Colombia

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Vivie Warren es una mujer adelantada a su tiempo. Educada en Cambridge, inteligente, independiente y decidida a construir una carrera como abogada, se niega a aceptar que su futuro deba estar determinado por las convenciones impuestas a las mujeres. Su madre, Kitty Warren, pertenece a un mundo muy diferente: nació dentro de un sistema que ofrecía a las mujeres pocas posibilidades de autonomía y encontró una manera de convertir las reglas de ese mismo sistema en una fuente de poder y riqueza.

Pero cuando Vivie descubre de dónde proviene la fortuna que hizo posible su educación y su privilegiada independencia, la relación entre ambas se convierte en un campo de batalla moral. ¿Puede juzgar a su madre sin cuestionar las condiciones sociales que la obligaron a elegir? ¿Puede una mujer ser verdaderamente libre en una sociedad que le niega las mismas oportunidades que a los hombres? ¿Y quién decide cuáles conductas son respetables y cuáles condenables? Es justo en esas preguntas donde la obra de Bernard Shaw, escrita en 1893, demuestra su vigencia.

La profesión de la Sra Warren fue una de las obras más provocadoras de su tiempo y llegó a ser prohibida durante décadas en Inglaterra por abordar abiertamente la hipocresía social. Shaw no buscaba simplemente contar la historia de una mujer, sino enfrentar al público con las estructuras económicas y sociales que determinan las decisiones que las personas pueden tomar.

Dos actrices, una relación imposible de fingir

Uno de los grandes acontecimientos de esta producción es el encuentro escénico de Imelda Staunton y Bessie Carter, madre e hija en la vida real. Es la primera vez que ambas actúan juntas sobre un escenario y la crítica internacional ha señalado de manera recurrente la electricidad que produce esa relación verdadera en los enfrentamientos entre Kitty y Vivie.

La elección resulta especialmente poderosa porque Kitty y Vivie no son simplemente dos generaciones enfrentadas: son dos mujeres que han encontrado formas radicalmente distintas de sobrevivir dentro de una sociedad que les impone límites. Staunton construye una Kitty Warren compleja, orgullosa y vulnerable, mientras Carter interpreta a una Vivie cerebral, independiente y aparentemente inquebrantable. La crítica del Financial Times destacó precisamente cómo el vínculo real entre ambas añade profundidad emocional a una historia marcada por la presión social, la supervivencia y el conflicto entre generaciones.

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Club de teatro, y lo que viene

La profesión de la Señora Warren abre la Temporada del National Theatre Live 2026 -2027, una oportunidad única para vivir lo mejor de la escena teatral internacional. Boletas a la venta en las taquillas de los teatros programados y/o en el portal www.cinecolombia.com.

Además, como una antesala exclusiva a cada presentación, habrá Club de Teatro de Cine Colombia, una experiencia pedagógica abierta a todos los interesados en aprender y conocer más de estas obras, vía Zoom. Lo conduce el escritor, director y licenciado en teatro Sandro Romero Rey, cada jueves previo a la proyección de las obras, a las 5:30 p.m., acompañado de un invitado para ahondar en el contexto histórico, las influencias y las particularidades de cada título de la temporada.

LA PROFESIÓN DE LA SRA.WARREN - Zoom Jueves 27 DE AGOSTO, 5:30 p.m.

HAMLET - Zoom Jueves 10 DE SEPTIEMBRE, 5:30 p.m.

FLEABAG - Zoom Jueves 24 DE SEPTIEMBRE, 5:30 p.m.

EL QUINTO PASO - Zoom Jueves 8 DE OCTUBRE, 5:30 p.m.

FRANKENSTEIN - Zoom Jueves 22 DE OCTUBRE, 5:30 p.m.