Es un maestro, y si bien no está libre de películas cuestionables, suele ofrecer algo de él, propio, interesante. El británico Ridley Scott, director detrás de Alien, Blade Runner, Gladiator (lastimosamente, también Gladiator II) y de El último duelo (que puede ver estos días en Disney+), regresa con un estreno que llega a cines del país este 27 de agosto.

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Acompañado de un reparto liderado por talentos jóvenes de movido presente como Jacob Elordi y Margaret Qualley, con experimentados que suman siempre como Josh Brolin, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce, y la actuación de un perro de alto carisma y talentos, La guerra de los últimos aborda la supervivencia en tiempos inéditos.

“Quería evitar hacer algo que ya se hubiera hecho hasta el cansancio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para evitar un cliché. Ese es mi mantra en todo lo que hago”, dijo Scott al respecto de su más reciente producción. “Siempre estoy buscando algo que no haya hecho antes”.

¿De qué se trata? La guerra de los últimos cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo postapocalíptico. Y así viven la vida hasta que una inesperada transmisión de radio impulsa a Hig a aventurarse por fuera de su zona. Parece que allá afuera, en lo desconocido, hay esperanza y humanidad. Quiere encontrarlas.

La historia no es nueva. Nació 14 años atrás con La constelación del perro, la novela de Peter Heller publicada en agosto de 2012 que se convirtió en un éxito de ventas y en la crítica. El relato cautivó al productor ejecutivo Brandon Scott Smith, quien se lo dio a su padre, el guionista Mark L. Smith (El renacido). Tras leerlo, Mark supo que había una historia digna de llevar a la pantalla. Entonces adquirió los derechos para escribir un guion.

Jacob Elordi es Hig y Margaret Qualley es Cima en 'La guerra de los últimos'. Foto: 20th Century Studios / Fabio Lovino

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Josh Brolin es Bangley en 'La guerra de los últimos'. Foto: 20th Century Studios / Fabio Lovino

Afortunadamente para él, ese guion llegó a manos de Ridley Scott, quien admiraba su trabajo previo. Para Scott, “lo que Mark logró fue dotar a los personajes de una auténtica dimensión humana. La convivencia entre los personajes de Jacob y Josh tiene cierta dosis de humor, incluso de comedia. Son como una pareja dispareja obligada a convivir y soportarse indefinidamente”, describe el realizador, al tiempo que agrega que el drama y el terror también forman parte de la historia, convirtiéndola en la tormenta perfecta”.

Ridley Scott siempre busca algo único. Está ahora en el público juzgar si 'La guerra de los últimos' es parte de su material memorable. Foto: Getty Images

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Del guionista de 'El Renacido' y el director de 'Alien' y 'Gladiador'... Foto: 20th Century Studios / Fabio Lovino

Al respecto del guion, el productor Michael Pruss asegura que “plasma a la perfección el espíritu de lo que Peter buscaba transmitir en el libro y de lo que planteaba, desde un punto de vista filosófico, sobre la sociedad y el mundo. Además, le imprimió su propio lenguaje visual y su propio vocabulario”.

Y sobre lo que logró Scott, el productor subraya que “Ridley veía la historia como una especie de parábola y le gustaba que fuera diferente de muchas otras historias sobre el fin del mundo. Esta habla más de cómo la desolación conduce a la soledad y de cómo se recupera la conexión con el mundo natural que nos rodea. Le gustaba que, si bien la historia no era necesariamente optimista, tampoco fuera pesimista. Eso fue lo que realmente lo atrajo”.