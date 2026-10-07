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Néstor Lorenzo pasa lista en Colombia: habló de quiénes siguen y quiénes no tras la fecha Fifa

“Tenemos todo grabado”, afirmó Lorenzo, explicando que, con base en lo visto, tomará decisiones de cara al futuro.

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Redacción Deportes
7 de octubre de 2026 a las 10:39 a. m.
Néstor Lorenzo (izq.) evalúa el desempeño de Colombia en la última fecha Fifa y toma decisiones sobre continuidades.
Néstor Lorenzo (izq.) evalúa el desempeño de Colombia en la última fecha Fifa y toma decisiones sobre continuidades. Foto: Getty Images.

Después de la fecha Fifa de septiembre y octubre, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, debe tomar decisiones. ¿Cuáles jugadores siguen y cuáles no en el combinado Tricolor?

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Colombia encara un proceso de renovación histórico. Se acabó el tiempo de referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina para darles paso a jóvenes como Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán y Samuel Velásquez.

Lorenzo probó varias caras nuevas en esta última fecha Fifa. Los resultados fueron empate con México (1-1), derrota ante Paraguay (1-0) y victoria sobre Perú (2-0).

Sin dar nombres, Néstor Lorenzo afirmó que llegó el momento de evaluar actuaciones y de ver quiénes merecen otro llamado.

Lorenzo: “Tenemos todos los entrenamientos y partidos grabados”

“No puedo dar nombres, no me parece justo dar nombres. Tengo conclusiones inmediatas y conclusiones que vamos a ir sacando con el cuerpo técnico a partir de analizar todo lo hecho; tenemos todos los entrenamientos grabados y los partidos, así como lo que hagan de aquí en adelante en sus clubes”, le dijo Lorenzo a la prensa, luego del triunfo contra Perú y en declaraciones recogidas por As Colombia.

Colombia's Argentine head coach Nestor Lorenzo gestures in a training session at the Sporting KC Stadium in Kansas City on July 4, 2026, during the 2026 World Cup tournament. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Néstor Lorenzo habló luego de la victoria de Colombia sobre Perú. Foto: AFP

Por la misma línea, cerró: “El saldo es muy positivo porque incluso a los jugadores que no jugaron los vimos de cerca y descubrimos el potencial que tienen para cuando se necesite”.

Fueron tres partidos para probar y proyectar de cara al futuro. En la próxima fecha Fifa, que será en noviembre, se espera que Luis Díaz vuelva a ser convocado, dependiendo de cómo mejoren sus actuaciones en Bayern Múnich.

Por otro lado, hay pinceladas de las decisiones que tomó Lorenzo. Por ejemplo, Jhon Arias heredó la 10 de James Rodríguez, mientras que Dávinson Sánchez es el nuevo capitán de La Tricolor.

HARRISON, NEW JERSEY - OCTOBER 02: Jhon Arias #10 of Colombia reacts during the second half of an International Friendly match between Colombia and Paraguay at Sports Illustrated Stadium on October 02, 2026 in Harrison, New Jersey. Paraguay defeated Colombia 1-0. (Photo by Elsa/Getty Images)
Jhon Arias, el nuevo 10 de la Selección Colombia tras el retiro de James Rodríguez. Foto: Getty Images

En cuanto a los jóvenes, las sensaciones son positivas y Lorenzo también lo destacó. Rengifo, Arcila, Durán, Orozco y otros podrían entrar en esta nueva etapa cafetera.

La Selección es de todos: de los que están, de los que estuvieron y de los que van a estar, y eso es lo que se le inculca cada día a los jugadores. Te das cuenta enseguida si lo captan o no, en un festejo o en una derrota cómo está el camerino; no tengo nada más que palabras de agradecimiento por la actitud de los muchachos que estuvieron estos 15 días. No es fácil”, añadió Lorenzo ante los medios.