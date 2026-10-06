Titular oficial de Colombia contra Perú: revolcón con cinco cambios de Lorenzo

Ya es oficial la nómina titular de la Selección Colombia de este martes, 6 de octubre, para jugar contra Perú en amistoso.

El partido arrancará a las 6:45 p. m. (horario colombiano y peruano) en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

Estos son los 11 jugadores titulares de Colombia, con cinco cambios respecto al último partido contra Paraguay:

📋 𝑻𝑰𝑻𝑼𝑳𝑨𝑹 Así formará nuestra 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 para enfrentar a Perú 🇵🇪. #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/IYtOMzrS4g — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2026

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Tercera y última oportunidad para la nueva Colombia de Lorenzo

Se trata del tercer y último partido amistoso de Colombia en esta fecha Fifa de septiembre-octubre. De momento, el panorama no es favorable para el combinado Tricolor.

Arrancó empatando con México (1-1) y después perdió 1-0 ante Paraguay. Aunque es evidente el recambio que vive Colombia, sin jugadores referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, la necesidad de un triunfo que levante los ánimos es evidente.

“Es complicado porque no se ha ganado y la gente piensa que todo está mal, que estamos haciendo todo mal, pero la verdad no es así”, le dijo Richard Ríos a la prensa, previo al juego contra Perú.

“Lo que queremos ahora es ir incorporando, viendo a futuro qué jugadores van a estar como para poder entrar en cualquier momento en el proceso. Cuando ya juguemos por eliminatorias o por Copa, tenemos que estar preparados”, añadió el volante de 26 años.

Lorenzo ya prueba sus variantes y, tal como él mismo lo adelantó, estos juegos le permiten ver con qué jugadores cuenta en el proceso de renovación.

Canal y hora para ver Colombia vs. Perú

Amistoso internacional - Fecha Fifa.

Lugar : NU Stadium, Miami.

: NU Stadium, Miami. Fecha y hora : Mares, 6 de octubre, 6:45 p. m. (COL).

: Mares, 6 de octubre, 6:45 p. m. (COL). Canales: Caracol TV y Canal RCN.

También puede seguir el partido, en vivo, por medio de SEMANA.

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“El plantel colombiano mantiene un piso de jerarquía individual superior en su zona defensiva con nombres como Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, lo que, sumado al dinamismo en ataque de recambios como Yáser Asprilla, le da la ventaja suficiente para descifrar el bloque defensivo peruano y marcar la mínima diferencia a su favor”, indicó Gemini.