Palmeiras notificó a la Selección Colombia y tomó medidas desesperadas sobre Jhon Arias

Palmeiras tiene programado un duelo directo contra Bahía por la fecha 29 del Brasileirão y quiere contar con Jhon Arias, quien este martes disputará el tercer amistoso de la Selección Colombia frente a Perú en el NU Stadium de Miami.

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Dicho compromiso de la liga brasileña será el próximo jueves, es decir, dentro de dos días, lo que obligó a tomar medidas desesperadas para recuperar a varios de los convocados.

“Arias jugará con la Selección colombiana contra Perú en Miami el martes y regresará en el tercer avión contratado por el club. Palmeiras espera al número 11 en la sede deportiva el miércoles”, informó Globo Esporte.

La dirigencia del Verdão envió otros dos aviones para que recojan a Gustavo Gómez (Paraguay), Mauricio Magalhães (Paraguay), Ramón Sosa (Paraguay), Agustín Giay (Argentina) y José Manuel López (Argentina).

La idea es que los ocho jugadores convocados para esta fecha Fifa estén disponibles de cara al duelo contra Bahía. Incluso si Jhon Arias suma minutos frente a Perú, está en los planes para jugar el próximo jueves en el NuBank Parque de São Paulo.

Jhon Arias celebra con Palmeiras. Foto: Getty Images

Palmeiras vs. Bahía: duelo directo en el Brasileirão

Esta decisión le costará una fuerte suma de dinero a Palmeiras; sin embargo, está relacionada con la intención de pelear por el título de la liga local.

El Verdão marcha en la segunda casilla de la tabla de posiciones, a tres puntos de Flamengo. Por su parte, Bahía está ubicado en la quinta posición y planea dar un batacazo con casi todo el equipo disponible para viajar a São Paulo.

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, cruza los dedos para que Jhon Arias y el resto de los convocados regresen en óptimas condiciones. El volante chocoano ha sido titular en los dos partidos amistosos de la Selección Colombia y podría sumar minutos frente a Perú si así lo determina el técnico Néstor Lorenzo.

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Sumado a eso, tomó la responsabilidad de usar la camiseta número 10 que durante tantos años le perteneció a James Rodríguez. Aunque ha recibido críticas por su rendimiento ante México y Paraguay, Arias asegura sentirse tranquilo.

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Este martes, enfrentando a Perú, será una nueva oportunidad para que la Selección Colombia demuestre su calidad y deje mejores sensaciones para los hinchas. Lorenzo prometió que el rendimiento general del equipo se irá viendo con el paso de los partidos, pues el principal objetivo está puesto en el inicio de las eliminatorias sudamericanas en 2027.

Jhon Arias juega una parte fundamental en el esquema de la Tricolor, pues se le ve como el encargado de manejar los hilos en el mediocampo y dejar en posición de gol a los delanteros.