Jhon Arias le respondió a los que dicen que le pesa la camiseta número 10: se desahogó

Jhon Arias viene siendo objeto de debate entre los hinchas de Colombia. El volante chocoano asumió la responsabilidad de usar la camiseta número 10, esa que le pertenecía a James Rodríguez antes de anunciar su retiro de la Tricolor.

Colombia vs. Perú: canal y hora exacta para ver el tercer amistoso de la fecha FIFA

Jhon Jáder Durán vuelve a ser el centro de la polémica por conversaciones que se filtraron

El jugador de Palmeiras apenas ha dejado algunas pinceladas de su calidad en los amistosos frente a México y Paraguay, pues el rendimiento general del equipo ha estado lejos de sus mejores estándares.

Después de aterrizar en Miami para el amistoso de este martes contra Perú, Arias atendió a la prensa y se refirió a las críticas que está recibiendo por su desempeño con la ‘10′ en la espalda.

“Al final es solo un número que va en la espalda y acá en el frente un poquito más pequeño. Yo respeto toda la historia envuelta en ese número, pero para mí, siendo muy sincero, es un número más”, declaró el chocoano.

Jhon Arias, volante de la Selección Colombia Foto: Getty Images

La explicación de Jhon Arias

Arias explicó que “es la misma responsabilidad que llevaba cuando vestía el ‘11′. Yo creo que un número no cambia mi esencia, no cambia lo que soy y tampoco cambia lo que aporto dentro del grupo”.

Antes del retiro de James Rodríguez, Arias ya era parte fundamental del proceso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. De hecho, en el Mundial 2026 disputó todos los partidos como inicialista y su promedio de calificación estuvo entre los mejores del equipo hasta la eliminación contra Suiza.

Definido el canal que transmite Argentina vs. Benín y la despedida de Messi: no va por ESPN

Fue después de ese partido que se empezó a hablar sobre el nuevo dueño de la ‘10′ y muchos estaban de acuerdo en que fuera Jhon Arias el nuevo ‘conductor’ de la Selección Colombia, como otrora lo hiciera el Pibe Valderrama o el propio James.

“La responsabilidad pasa porque ahora soy uno de los jugadores que tiene más experiencia en la Selección. Soy llamado a conducir a los nuevos, pero no por el número, sino por la responsabilidad que tengo y que llevo como persona de instruir y de hacer que los nuevos se sientan bien”, sentenció el volante.

Las críticas contra Arias están muy atadas al rendimiento general de la Selección Colombia en esta fecha FIFA. La Tricolor dejó dudas ante México en Baltimore y luego sucumbió ante el orden táctico que mostró Paraguay en Nueva Jersey.

Este martes, enfrentando a Perú, será una nueva oportunidad para que los más experimentados tomen la batuta y cierren de la mejor manera este ciclo de amistosos; sin embargo, se espera que Néstor Lorenzo haga cambios sustanciales en la alineación.

Arias, por ejemplo, sería uno de los llamados a descansar junto a Luis Javier Suárez, permitiendo que otros convocados tengan minutos para brillar en labores ofensivas.