Jhon Jáder Durán vuelve a ser el centro de la polémica por conversaciones que se filtraron

Jhon Jáder Durán ha encontrado en Benfica la manera de silenciar las críticas y empezar a reconstruir su carrera profesional. La temporada pasada estuvo en Fenerbahce y Zenit, pero no terminó de consolidarse como esperaban los dirigentes de ambos equipos.

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A Durán le han llovido críticas por su compromiso con las camisetas que ha defendido. En Fenerbahce, por ejemplo, estuvo varias semanas sin jugar por un problema en la espalda del que se recuperó poco antes de partir hacia Rusia.

Fred, excompañero de Jhon Jáder en el equipo turco, reveló conversaciones que sostuvo con el colombiano y que lo dejaron sin palabras. “A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto’, y luego se iba directamente al departamento médico a vaguear”, declaró para en entrevista con Charla Podcast.

@ismail.ceylan0714 fred.Jhon duran ın hiçbir şey umrunda değildi hade Antrenman yapalım biraz koşalım dedim abi ben zaten zenginim koşmama gerek yok der sonra da gidip kaytarıdı ♬ orijinal ses - Galatasaray

El futbolista brasileño, que hoy juega para Atlético Mineiro, continuó revelando las insólitas respuestas de Durán. “Cuando firmó con el Zenit, le dije: ‘ahora vas a ganar aún más dinero’ y él respondía: ‘Hermano, cuanto más mejor, cuanto más, mejor’”.

Según las declaraciones de Fred, para Jhon Jáder Durán fue un deleite el contrato que firmó con el Al-Nassr de Arabia Saudita porque aseguraba haber “salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí”.

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Por último, el brasileño dio su versión sobre las actitudes que tuvo Durán en su paso por Fenerbahce. “Cuando llegó por primera vez al Fenerbahce, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, dijo.

Fred habló de la situación actual de Durán en Benfica. “Creo que va a tener un hijo, espero que se haya calmado un poco, que se haya serenado un poco”, sentenció.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano de Al-Nassr y a préstamo en Benfica Foto: NurPhoto via AFP

Las estadísticas de Jhon Durán en Fenerbahce

Durante su paso por Fenerbahce, Jhon Jáder Durán disputó un total de 21 partidos. El balance a nivel individual fue de cinco goles, tres asistencias y el título de la Supercopa de Turquía.

Hasta ahora el equipo con el que más partidos ha jugado en su carrera profesional es el Aston Villa de Inglaterra. Bajo las órdenes de Unai Emery disputó 78 compromisos y marcó 20 goles, antes de salir vendido al Al-Nassr por 77 millones de euros.

El colombiano pretendía rescindir su contrato en Arabia Saudita para quedar como agente libre; sin embargo, la única salida fue aceptar otro préstamo a Benfica con opción de compra.

De momento, Durán no ha protagonizado polémicas en Portugal y está tratando de ganarse el puesto contra el griego Vangelis Pavlidis.