Técnico de Fenerbahce hizo delicada denuncia sobre la salud de Jhon Jáder Durán: “Lo obligaron”

El colombiano vive un auténtico drama en Turquía, esperando sentirse mejor para volver a las canchas.

Redacción Deportes
1 de octubre de 2025, 5:58 p. m.
Jhon Jader Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
Jhon Jader Durán, delantero colombiano del Fenerbahce

Jhon Jáder Durán sigue sin el alta médica en Turquía. La salud del colombiano se ha convertido en un tema principal para los medios deportivos de ese país, que constantemente buscan pistas sobre la posible fecha de su regreso.

Este miércoles 1 de octubre, en la previa al partido de Fenerbahce vs. Niza por Europa League, le preguntaron al técnico Domenico Tedesco y su respuesta fue más extensa de lo esperado.

Durán no solo sufre una lesión que no le permite entrenar, sino que la traía antes de firmar su contrato a préstamo procedente del Al-Nassr.

Tedesco reveló que los otros clubes por los que pasó tomaron decisiones a la ligera y eso hizo que se agravara su situación hasta el punto de no retorno.

New signing of Fenerbahce Jhon Duran
Jhon Durán seguirá entre algodones por su lesión

Tedesco explica el caso de Jhon Jáder Durán

“Jhon Durán tiene una motivación muy alta por jugar, pero lo que ha vivido no es un problema habitual; con algunas lesiones dices ‘esta lesión va a durar seis semanas, en seis semanas va a volver’ y así termina siendo”, dijo el estratega italo-alemán.

Tedesco insistió en que “la lesión que sufre no se puede describir así. Esto dificulta la comunicación. Permítanme ser sincero y explicarlo así”.

“Jhon ha tenido problemas de dolor en sus clubes anteriores y algunos clubes lo obligaron a jugar así. ¿Por qué? Porque quiere jugar y porque tiene partidos importantes por delante, pero a veces los jugadores pueden jugar con dolor en estas situaciones”, señaló.

Durán se aguantó esos dolores hasta el momento en que no pudo más. Fue ahí cuando decidió consultar a varios médicos, en busca de una solución para continuar su carrera.

Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

“Llega un punto en el que el jugador ya no soporta el dolor y no puede realizar lo que quiere en el campo porque ya no puede correr, y cuando llega a ese punto hay que controlarlo”, argumentó Tedesco.

En ese orden de ideas, Fenerbahce quiere tomar con cautela la situación de Jhon Jáder Durán, quien tiene contrato a préstamo por el resto de la temporada. Luego de eso tendría que regresar al Al-Nassr para definir su situación.

“A veces, los síntomas que experimenta no son la raíz del problema. El origen del problema puede ser diferente. Por ejemplo, el dolor en la pierna puede originarse en la espalda. En ese caso, necesita abordar el tratamiento para la espalda”, agregó el DT.

No lo van a forzar

Durán seguirá fuera de las canchas cumpliendo las indicaciones médicas. La esperanza es que en las próximas semanas se sienta mejor y pueda ir incorporándose a los entrenamientos poco a poco.

El colombiano ha demostrado su compromiso yendo a los partidos de Fenerbahce como un hincha más.

Gesto de Richard Ríos levanta aplausos en Benfica: video revela lo que hizo tras su autogol

“Por supuesto, en estos casos se necesita tiempo. Nosotros, muchos expertos, nos reunimos, analizamos y encontramos la raíz del problema”, completó el entrenador.

Tedesco prometió que no forzará el regreso de Durán. “No soy ese tipo de entrenador. Obligar a un jugador con una lesión o un problema a jugar corre el riesgo de perder a un jugador sano. Esto va en contra del aspecto humanitario de la situación. Siempre protejo a mis jugadores. Si vas a culpar a alguien, no debería ser al jugador”, concluyó.

