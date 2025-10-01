Richard Ríos tuvo una noche oscura en la fecha 2 de la Champions League. El volante colombiano marcó autogol en la derrota de Benfica contra Chelsea en Stamford Bridge (1-0) y recibió críticas por parte de la prensa portuguesa.

Sobre los 18 minutos de partido, Richard quiso apoyar a la defensa y se metió a toda velocidad en el área. El argentino Alejandro Garnacho tiró un centro rasante buscando a uno de sus compañeros, pero se encontró en el camino con los pies de Ríos.

El antioqueño trató de evitar el contacto con la pelota, pero el pase venía tan fuerte que no tuvo tiempo para escapar.

Richard Ríos se fue con todo y balón al fondo de la red, decretando la ventaja a favor de Chelsea. Los jugadores de Benfica le mostraron su respaldo y trataron de remontar en la segunda mitad, pero no pudieron romper el cero en el arco rival.

Momento exacto del autogol de Richard Ríos contra Chelsea en la Champions League. | Foto: AP

Richard Ríos pide perdón

Esta derrota complica las aspiraciones del equipo dirigido por José Mourinho, que ya había caído en el debut contra Qarabag en condición de local.

Ahora mismo marchan en el puesto 30 de la tabla de posiciones con cero puntos. A Benfica le quedan seis partidos por delante, sin embargo, los rivales no son fáciles y se torna complicado lograr la clasificación a octavos de final.

Richard Ríos reconoce la magnitud de su equivocación y por eso tuvo un gesto con la hinchada del conjunto portugués. Tras el pitazo final, Richard dio un paso al frente y pidió perdón a los aficionados que viajaron hasta Londres.

Visiblemente afectado por lo sucedido, el colombiano se disculpó. Esa autocrítica levantó aplausos en la afición, que sigue confiando en las condiciones por las que lo ficharon procedente de Palmeiras en el último mercado de verano.

El antioqueño tendrá revancha este fin de semana cuando enfrenten el clásico de Portugal contra Porto. Dicho compromiso está programado para el domingo 5 de octubre a las 3:15 de la tarde y es un duelo directo por la cima del campeonato local.

Esto dijo Mourinho

Mourinho lamentó el autogol que les costó la derrota en Inglaterra. “Es un gol frustrante, ya que el equipo estuvo perfecto en la cobertura y el juego zonal. Dos jugadores interpretaron el mismo movimiento. Dedic estuvo muy metido en el partido. El equipo no tuvo problemas. La dinámica del Chelsea es complicada, pero los chicos jugaron bien”, declaró el técnico de Benfica.

Específicamente sobre el colombiano, expresó: “Al propio Richard Ríos, que incluso tiene la mala suerte del autogol, lo empiezo a comprender mejor. Cero puntos para la tabla, pero puedo sacar muchos puntos positivos para el equipo”, apuntó.

Mourinho pasó página de la derrota y ya piensa en lo que viene, que será el clásico contra Porto.