Nada cambió para Richard Ríos en Benfica. José Mourinho confía plenamente en él para que sea titular, esta vez, ante Chelsea por Champions League.

En la previa existían las dudas sobre una posible ida al banco del colombiano, luego de que no mostrara el mejor nivel en el rentado local.

A pesar de esos lunares en el rendimiento de Ríos, su entrenador mantuvo la confianza para que sea parte de la partida en Stamford Bridge.

Desde que ‘Mou’ es su entrenador, el colombiano no conoce lo que es ser suplente ni en Primeira Liga, ni tampoco en Champions.

En todos los juegos ha promediado más de 80-90 minutos, con grandes rendimientos que le hacen tener una calificación que roza los 7.0 puntos.

Junto al argentino Enzo Barrenechea, el cafetero hará la dupla del medio campo encargada de gestar, a la vez que parar al vigente campeón del Mundial de Clubes.

Chelsea en el juego disputado en Múnich ante Bayern, por Uefa Champions League. | Foto: Getty Images

Ante los blues será la segunda fecha del certamen continental para el conjunto de Lisboa. En el debut tuvieron un traspié con un club menor, que les arrebató tres puntos en el Estádio da Luz.

Ahora, el reto para Richard y compañía será ganarle a un Chelsea que se muestra consistente a lo largo de los últimos meses.

Será un mano a mano para no quedarse más atrás de lo que están en la tabla de posiciones, luego de que ambos perdieran en la fecha inicial.

Malos estrenos para Chelsea y Benfica

Ante Bayern Múnich de Luis Díaz y su compañía, el elenco de Londres no pudo hacer mucho para evadir la derrota por 3-1.

Fue una sinfonía de los bávaros que les permitió no sufrir el juego del pasado 17 de septiembre.

Por su parte, Benfica se vio sorprendido por Qarabağ Ağdam, donde el colombiano Camilo Durán fue el gran verdugo de Ríos.

Camilo Durán y Richard Ríos, duelo colombiano en Champions League | Foto: Getty Images

Dicho atacante de Santa Marta, que no estaba en los planes de muchos, fue quien anotó el tanto de la paridad que luego derivó en el 2-3 final en Portugal.

Por cómo se han movido la fecha 1 y 2 de la Champions, ambos clubes en cuestión comparten estar en la parte media baja de la tabla de posiciones de la liguilla.

Benfica está en el puesto 24, mientras que Chelsea se instala en la casilla 28.

Partido especial para ‘The special one’

Mourinho y su vuelta a Inglaterra tienen muchos condimentos importantes; uno de ellos es regresar al club, donde conquistó la Champions League en la temporada 2004/2005.

En la rueda de prensa previa al juego de este martes, el luso agradeció al conjunto londinense por haber marcado su trayectoria.

“Soy parte de su historia y son parte de la mía. Los ayudé a convertirse en un Chelsea más grande y me ayudaron a convertirme en un José más grande”, declaró.