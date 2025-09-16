Empezó la Champions League 2025/26 y la inteligencia artificial dio su veredicto sobre el equipo que se coronará campeón el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

De acuerdo a ChatGPT, el París Saint-Germain no podrá defender su título y la corona volverá a Inglaterra como consecuencia de la gran inversión económica hecha por los clubes de la Premier League.

“El Manchester City, actual referente del fútbol europeo con la batuta de Pep Guardiola y una plantilla plagada de estrellas, aparece como el principal candidato a repetir gloria”, apuntó esta IA.

En un segundo escalón de posibles campeones ubicó al Real Madrid, 15 veces campeón de la Champions League, que está en plena reconstrucción bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City. | Foto: AFP

“El Bayern Múnich y el Arsenal completan la primera línea de candidatos. Los bávaros, con su habitual regularidad y músculo ofensivo, siguen siendo una amenaza constante, mientras que los londinenses se han consolidado como una fuerza renovada en Inglaterra, con jóvenes talentos que ya muestran la madurez necesaria para pelear en Europa”, añade el pronóstico de ChatGPT.

Barcelona, que para muchos es el gran favorito por lo hecho en la temporada pasada, no cuenta con el respaldo de la inteligencia artificial, aunque si aparece entre los equipos que podrían avanzar hasta las últimas rondas eliminatorias.

“En cuanto a sorpresas, conjuntos como el Athletic Club, el Newcastle, el Galatasaray o incluso el debutante Pafos de Chipre podrían dar un golpe sobre la mesa, aunque difícilmente se perfilen como campeones”, completó la predicción de ChatGPT.

La IA insiste que “tras el análisis comparativo de rendimiento, plantillas, experiencia y proyección, la inteligencia artificial señala que el Manchester City es el máximo favorito para ser campeón de la Champions League 2025/26, seguido de cerca por el Real Madrid y el Bayern Múnich".

Manchester City fue campeón de Champions League en la temporada 2022/23 | Foto: Getty Images

Otras opiniones

Gemini, la IA de Google, dio su propio pronóstico sobre la Champions League que acaba de empezar. En este caso es Kylian Mbappé el que lograría romper su sequía de títulos europeos y conseguiría la ‘orejona’ por primera vez en su carrera.

“El favorito indiscutible no es otro que el Real Madrid. A pesar de no tener una de las plantillas más caras, la IA destaca su ‘ADN de campeón’. La experiencia en la competición, con un historial de 15 títulos, es un factor que pesa enormemente en el algoritmo. La IA pronostica que el equipo blanco tiene un 25% de probabilidades de ser el campeón, la cifra más alta entre los 36 participantes”, indicó Gemini.

Grok, por otro lado, se decanta por los equipos ingleses como favoritos, aunque da como campeón al Liverpool de Arne Slot.

“Campeones de la Premier 2024/25, fichajes estelares como Florian Wirtz e Isak. Invictos en Anfield en UCL la temporada pasada (hasta penales vs. PSG). Arne Slot priorizará Europa tras salida temprana el año anterior”, explica la IA de Elon Musk.