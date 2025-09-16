Suscribirse

Bayern Múnich vs. Chelsea: canal y hora para ver el debut de Luis Díaz en Champions League

El atacante colombiano inicia un nuevo camino hacia el gran sueño que le ha sido esquivo: coronarse campeón de Europa.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 1:03 p. m.
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: Luis Fernando Diaz of FC Bayern München celebrate his 2-0 goal with Serge Gnabry of FC Bayern München during the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by EyesWideOpen/Getty Images)
Luis Díaz apunta a ser titular en el partido de Bayern Múnich vs. Chelsea | Foto: Getty Images

Bayern Múnich arranca su travesía en la Champions League 2025/26 enfrentando al Chelsea, actual campeón del mundo.

Luis Díaz ya dijo públicamente que su sueño es levantar la ‘orejona’ y para eso necesita ir asegurando la clasificación a octavos de final desde el primer partido.

El guajiro sabe de sobra lo que significa enfrentar al Chelsea, pues lo tuvo como rival en varias ocasiones jugando la Premier League con la camiseta de Liverpool.

Lucho disputó ocho partidos frente a los blues en Inglaterra y solo perdió una vez. De hecho, les ganó tres finales y marcó dos goles en total.

Chelsea visita el Allianz Arena

Bajo ese historial positivo, Luis Díaz espera debutar con victoria en la presente edición de la Champions League.

El partido está programado para este miércoles 17 de septiembre a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por ESPN. En dispositivos móviles estará disponible a través de Disney+.

Bayern Múnich es uno de los grandes favoritos al título, mucho más tras el excelente arranque que ha firmado en el torneo local. Los bávaros vienen de golear al Hamburgo (5-0) y marchan en la primera posición de la Bundesliga con puntaje perfecto.

Chelsea, por su parte, está en la quinta casilla de la Premier League y viene de empatar en condición de visitante frente al Brentford (2-2).

Este es uno de los duelos más atractivos de la primer jornada. El ganador dará un paso gigante hacia la clasificación, pues habrá sorteado a uno de los rivales más duros de su calendario para la primera fase del certamen europeo.

Cabe recordar que bajo este formato solo clasifican directamente los primeros ocho de la tabla de posiciones. Del puesto 9 al 24 tendrán que disputar una serie de repechaje para conseguir el tiquete a las rondas eliminatorias.

Kompany, el más contento

Lo cierto es que Bayern Múnich espera una fiesta en el Allianz Arena. Vincent Kompany encontró el equipo ideal muy temprano en la temporada y eso se ve reflejado en los resultados con goleadas incluidas.

“Se nota que cada vez nos entendemos mejor, ahora hay muchos automatismos. Hasta ahora hemos trabajado duro para conseguir las victorias, por eso son merecidas”, declaró el fin de semana.

Max Eberl, director deportivo del Bayern, también destacó el buen trabajo que se ha hecho en lo que va de la temporada. “Cuando sacamos todo nuestro potencial en el campo, somos muy difíciles de batir. Si pensamos que podemos hacerlo con menos, las cosas se pueden complicar. Debemos seguir actuando como lo hemos hecho”, apuntó.

Munich's scorer Harry Kane, left, and his teammates celebrate their side's fifth goal goal during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and Hamburger SV in Munich, Germany, Saturday, Sept. 13, 2025. (Sven Hoppe/dpa via AP)
Harry Kane celebrando uno de sus goles contra Hamburgo | Foto: AP

“En general, las cosas van muy bien en el equipo, nos lo pasamos muy bien. Jugamos muy bien juntos, movemos bien el balón, nos entendemos a la perfección, simplemente encajamos”, dijo por su parte el extremo Serge Gnabry.

Pero hasta ahora no han enfrentando a un rival tan poderoso como el Chelsea. Según la prensa alemana, este partido será un medidor para ver hasta donde puede llegar el gran rendimiento de Kompany y sus dirigidos.

Canal y hora para ver Bayern Múnich vs. Chelsea

  • Champions League - Fecha 1
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: 17 de septiembre, 2:00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney+

