Deportes
Luis Díaz sigue encendido: el gol del colombiano con el Bayern Múnich
El guajiro regresó a Alemania y sigue siendo una de las figuras de su equipo, el Bayern Múnich.
El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue marcando la diferencia en la Bundesliga.
En el duelo contra el Hamburgo, al minuto 29 ya ganaba 4-0, y uno de los tantos fue conseguido por el colombiano.
pic.twitter.com/9HRDWT9AkW Com ajuda do desvio, Luiz Díaz deixa o seu nesse atropelo de bola!— Capital Do Futebol (@CdoFnoticias) September 13, 2025
Bundesliga
Bayern de Munique 4 x 0 Hamburgo
(Gol: Luis Díaz, Harry Kane, Serge Gnabry, Aleksander Pavloic).#Bundesliga#Bayern#Hamburgo
Con la victoria parcial, el conjunto alemán se vuelve a posicionar en lo más alto de la tabla, por encima del Colonia, equipo que también acumula una campaña perfecta en lo que va del torneo.