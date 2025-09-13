Suscribirse

Luis Díaz sigue encendido: el gol del colombiano con el Bayern Múnich

El guajiro regresó a Alemania y sigue siendo una de las figuras de su equipo, el Bayern Múnich.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

13 de septiembre de 2025, 5:09 p. m.
MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Luis Fernando Diaz of FC Bayern München celebrate his 2-0 goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by EyesWideOpen/Getty Images)
Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue marcando la diferencia en la Bundesliga.

En el duelo contra el Hamburgo, al minuto 29 ya ganaba 4-0, y uno de los tantos fue conseguido por el colombiano.

Con la victoria parcial, el conjunto alemán se vuelve a posicionar en lo más alto de la tabla, por encima del Colonia, equipo que también acumula una campaña perfecta en lo que va del torneo.

