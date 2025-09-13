Suscribirse

Con la clasificación de la Selección Colombia al Mundial, así quedó el ranking Fifa

La selección Colombia garantizó el cupo directo para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Así quedó la tabla de posiciones.

Redacción Deportes
13 de septiembre de 2025, 7:49 a. m.
En la última doble fecha de eliminatorias, la tricolor venció a Bolivia y Venezuela. | Foto: FOTOS: ADOBE STOCK

Tras una espera de ocho años, la selección Colombia volverá a una cita mundialista. La más reciente ocasión en la que la Tricolor asistió a un mundial fue en 2018, cuando el certamen se hizo en Rusia. En 2017, el equipo nacional aseguró el tiquete directo con el empate 1-1 frente a Perú, en Lima.

Casi una década después, y con algunos nuevos jugadores, Colombia revive el sueño de figurar en la Copa del Mundo, certamen al que lo más lejos que se ha llegado es a cuartos de final, como ocurrió en Brasil 2014.

Néstor Lorenzo jugará su primer Mundial como DT encargado. | Foto: GETTY IMAGES

En esta ocasión, y bajo el mando de Néstor Lorenzo, el equipo logró remontar una mala racha de resultados y se trepó en la tabla de posiciones. El proceso del argentino ha sido positivo, ya que tuvo a la selección en la final de la Copa América en 2024 y ahora llevará a la Tricolor al Mundial.

De hecho, las victorias ante Bolivia y Venezuela generaron que Colombia subiera en el ranking de la Fifa, ubicándose en el puesto número 13, con 1.692 puntos.

Contexto: El bombo en el que quedaría Colombia para el sorteo del Mundial 2026: hicieron simulación y hay sorpresas

Bolivia se quedó con el puesto de repechaje en las eliminatorias sudamericanas y en marzo de 2026 se definirá si asiste a la cita orbital y se une a los seis países clasificados directos por Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Venezuela, Perú y Chile se convirtieron en los tres eliminados de la competencia.

Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. | Foto: GETTY IMAGES

