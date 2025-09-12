Suscribirse

Colombia genera reacción de la Fifa: informe sobre solicitud de boletas para el Mundial 2026

Son muchos los aficionados que no se quieren perder el Mundial United 2026.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 6:25 p. m.
Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026.
Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

Ya se abrió el plazo de inscripción para el sorteo preferente de boletas para lo que será la Copa del Mundo Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que arrancará en menos de un año.

Debido a la cantidad de personas que se han inscrito, la Fifa publicó un informe detallado sobre el asunto. Colombia hizo parte de los países que generó la reacción de la entidad.

Contexto: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras el final de las eliminatorias al Mundial 2026?

Los países anfitriones del certamen orbital lideran la lista de los hinchas que han solicitado comprar boletas para el torneo. Pero después de estos, aparecen dos naciones sudamericanas.

Primero figura Argentina y luego aparece Colombia. Los hinchas de la Selección se están poniendo las pilas para salir vencedores en el tema de las boletas y armar la fiesta en el Mundial United 2026.

“A las 24 horas de iniciarse el plazo de inscripción para el sorteo preferente de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26, la FIFA ha recibido un impresionante número de 1,5 millones de aficionados interesados de 210 países inscritos”, indicó la entidad.

“Hasta ahora la mayor demanda corresponde a aficionados ubicados en los siguientes países: Canadá, Estados Unidos y México, seguidos por los de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania”, añadió.

Contexto: Selección Colombia subió en el ranking FIFA: nuevo puesto tras vencer a Bolivia y Venezuela

La Selección Colombia se clasificó para la siguiente Copa del Mundo en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas. Los aficionados de la tricolor sueñan con jugar la gran final.

Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”, dijo Heimo Schirgi, director de Operaciones del Mundial.

La Fifa, en su plataforma digital, entregó detalles del sorteo preferente de las boletas para el campeonato, que será el primero en la historia con un total del 48 selecciones.

Trofeo del Mundial y jugadores de la Selección.
Trofeo del Mundial y jugadores de la Selección. | Foto: Getty Images

“El sorteo preferente de Visa constituye la primera fase de la venta de boletos para el torneo y brinda a los aficionados una primera oportunidad de asegurar su lugar en la edición de la Copa Mundial de la FIFA más esperada de todos los tiempos. La hora en que se registren para el sorteo preferente de Visa no afecta a las probabilidades de quedar seleccionados”, indica.

“Quienes no se hayan inscrito aún podrán hacerlo en cualquier momento antes de del 19 de septiembre. Tras un proceso de selección aleatoria, a partir del 29 de septiembre los aficionados recibirán una notificación por correo electrónico una vez que los resultados estén disponibles, y se les asignará una fecha y franja horaria para adquirir boletos (según disponibilidad)”, sentenció, entre otras cosas más.

