Boletos para el Mundial 2026, así puede inscribirse en el sorteo para acceder a la venta anticipada

Según la Fifa, los aficionados que quieran asegurar boletos para el Mundial 2026 deben conocer fechas y requisitos: la primera fase de registro, llamada Visa Presale Draw, se abrió el 10 de septiembre y cierra el 19 de septiembre de 2025, inicio a las 11:00 hora del este; esa ventana es exclusiva para titulares de tarjetas Visa y para quienes tengan una Fifa ID activa.

Antes de inscribirse conviene crear la Fifa ID en FIFA.com/tickets, verificar su correo, y revisar que los datos personales coincidan con la dirección de facturación.

En ‘Mi cuenta’ hay que añadir una tarjeta Visa en la sección de pagos y aceptar términos y condiciones; sólo cuando reciba la confirmación por correo la solicitud habrá quedado registrada. Crear la FIFA ID no exige adjuntar en el registro inicial una identificación gubernamental, aunque sí es vital que el nombre y la dirección de facturación coincidan. Si dispone de varias tarjetas Visa, añada la que vaya a usar y compruebe la fecha de caducidad.

Habrá oportunidades específicas para acceder anticipadamente a los boletos del torneo más esperado del fútbol. | Foto: FIFA

Durante el periodo entre el 10 y el 19 de septiembre, los fans mayores de 18 años pueden entrar, elegir preferencias de fase, sede y tipo de entrada y pulsar ‘Submit Entry’ para participar en el sorteo; el momento exacto de la inscripción dentro de la ventana no modifica las probabilidades de resultar seleccionado y la preventa solo habilita la opción de compra, no la garantía de boleto.

Una vez cerrado el registro, la Fifa realizará una selección aleatoria y comenzará a notificar a los beneficiarios desde el 29 de septiembre; los seleccionados recibirán por correo una fecha y una franja horaria para comprar, con las primeras franjas activas a partir del 1 de octubre.

En la franja asignada se podrá intentar adquirir hasta cuatro boletos por partido, con máximo de 40 boletos por cuenta. Es importante recordar que ser elegido no asegura disponibilidad final, porque la asignación depende del inventario disponible en la franja asignada.

En cuanto a precios, la Fifa confirmó que los boletos de fase de grupos parten de $60 dólares y que se aplicará un modelo de precios dinámicos que ajustará tarifas según la demanda; la final puede alcanzar cifras mucho más altas en localidades premium.

Las fechas y procesos de venta están diseñados para garantizar un acceso ordenado a las entradas del Mundial. | Foto: AFP

La Fifa también anunció fases posteriores de sorteo en octubre y tras el sorteo de grupos en diciembre, y planea abrir una plataforma oficial de reventa para reducir fraudes y revendedores no autorizados.

Además, tener en cuenta estos Consejos prácticos puede hacer la diferencia: cree y verifique la Fifa ID con antelación, añada una Visa con la dirección de facturación correcta, guarde comprobantes y revise la carpeta de spam, anote las preferencias de sede y rondas antes de enviar la entrada y compruebe la caducidad de la tarjeta.