¿Cuánto dinero necesita para ir al Mundial 2026? Precios de entradas, hospedaje, transporte y alimentación

Ir al Mundial de Fútbol 2026 puede ser una experiencia inolvidable, pero requiere una inversión económica significativa. En primer lugar, los boletos están disponibles desde aproximadamente $60 dólares para partidos de fase de grupos, mientras que los del final pueden alcanzar hasta $6.730 dólares, gracias al nuevo modelo de precios dinámicos que ajusta las tarifas según la demanda.

Además, los paquetes hospitality superan ampliamente los precios regulares: en Houston, por ejemplo, estos paquetes oscilan entre $10.375 dólares y $24.900 dólares por persona; en Nueva York/New Jersey, los más exclusivos alcanzan los $73.200 dólares.

Si buscas opciones de alojamiento y transporte en conjunto, la previsión para un viaje completo a Estados Unidos oscila entre $2.200 dólares y $4.700 dólares por persona. En Canadá, un presupuesto general estimado entra dentro del rango de $1.850 dólares a $4.250 dólares.

Un balón de fútbol en miniatura en un avión de juguete y un pasaporte sobre una mesa de madera sobre un mapa de fondo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En muchos casos, los paquetes “Follow Your Team” ofrecen todo incluido: vuelos internos, hospedaje y traslado en grupo, y se ubican entre $4.265 dólares y $8.545 dólares, según el país del equipo seguido. Otra alternativa, más completa aún, son los paquetes de siete noches con tour, vuelos y hotel desde aproximadamente $4.500 dólares, aunque los boletos deben adquirirse por separado.

El transporte interurbano merece una planificación exhaustiva dadas las grandes distancias entre ciudades sede, volar será la opción más viable y costosa, especialmente frente a torneos anteriores donde las sedes estaban más cercanas.

Algunos aficionados en foros recomiendan destinar entre $300 dólares y $400 dólares por día, considerando entradas, transporte local, tasas y recuerdos, y añadir alrededor de $250 dólares diarios para alojamiento y alimentación.

Si realizamos un estimado de la manera más mesurada posible, tendríamos: si alguien asiste únicamente a un partido de fase de grupos con boleto base ($60 dólares), añade transporte y logística (suponiendo $300 dólares por día) y alojamiento con comida ($250 dólares por día), el costo por día rondaría los $610 dólares.

Imagen recortada de la vista trasera de un aficionado a los deportes sosteniendo un balón de fútbol bajo el brazo con una camiseta azul en el aeropuerto. | Foto: Getty Images

Para un viaje de tres días, un partido y dos noches de hotel, el monto aproximado ascendería a $1.830 dólares más boletos, es decir unos $1.890 dólares. Si se trata de una estancia más extendida y partidos adicionales, o se opta por hospedaje más cómodo, el presupuesto fácilmente eleva el total a $2.500 dólares o más.

Si el fan busca comodidad total y vive la experiencia VIP, los paquetes hospitality elevan el presupuesto varios dígitos adicionales, alcanzando decenas de miles de dólares por persona. En contraste, quienes viajen con ajustes económicos, priorizando fases de grupos y alojamiento estándar, podrían limitar su gasto general por partido a entre $600 dólares y $1.000 dólares, dependiendo de la ciudad sede, precios locales y logística.