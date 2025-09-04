Suscribirse

Los mejores memes del partido entre Colombia y Bolivia que dejó como ganador a la Selección

En la red social de X fue tendencia varios hashtags en apoyo a la Tricolor.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 3:05 a. m.
Colombia clasificó al Mundial 2026.
Colombia clasificó al Mundial 2026. | Foto: Imágenes tomadas de redes sociales

La Selección Colombia clasificó tras golear a Bolivia este jueves 4 de septiembre en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El encuentro, que quedó 3-0 y dio el paso a la clasificación al Mundial 2026, generó todo tipo de reacciones en redes sociales antes, durante y después del partido.

Contexto: ¿Cuándo será el sorteo para que Colombia conozca sus rivales en el Mundial United 2026?

En la red social de X fue tendencia varios hashtags que decían: #Eliminatorias2026 #ConLaTricilorPuesta #ConLaFeIntacta en apoyo a la Tricolor.

Mientras el encuentro deportivo avanzaba, llegó el minuto 30, donde James Rodríguez rompió el cerrojo boliviano y anotó el primer gol de Colombia ante Bolivia.

Al minuto 45 inició el segundo tiempo y Colombia buscará cerrar su clasificación al Mundial llevando la delantera con un gol pero con la intensión de estirar el marcador y comenzar a sellar la victoria.

Mientras tanto, las redes insistían:

Al llegar el minuto 52, el jugador Camilo Vargas atajó un fuerte tiro de Bolivia y evitó el gol del empate y al pasar 22 minutos de juego para completar 74, Córdoba se saca la sal y marca un golazo para estirar la ventaja.

Las redes celebraban y suplicaban:

Sin embargo, la espera terminó y al minuto 81 el atacante de Once Caldas y goleador máximo de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, regresó a la Selección Colombia luego de nueve años.

Luego, al minuto 83, Quintero metió un golazo, tras un pase de Díaz, y puso el tercer gol para la tricolor que goleó a Bolivia.

Dayro Moreno ingresó al campo de juego los últimos minutos y fue alentado en medio de coros y arengas en Barranquilla. Y las redes:

Finalmente, al llegar al minuto 90, la Selección se clasificó para el Mundial 2026 tras golear a Bolivia en Barranquilla y le devolvió la ilusión a miles de colombianos.

Selección ColombiaMundial 2026Memes

