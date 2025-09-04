Gente
Los mejores memes del partido entre Colombia y Bolivia que dejó como ganador a la Selección
En la red social de X fue tendencia varios hashtags en apoyo a la Tricolor.
La Selección Colombia clasificó tras golear a Bolivia este jueves 4 de septiembre en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
El encuentro, que quedó 3-0 y dio el paso a la clasificación al Mundial 2026, generó todo tipo de reacciones en redes sociales antes, durante y después del partido.
En la red social de X fue tendencia varios hashtags que decían: #Eliminatorias2026 #ConLaTricilorPuesta #ConLaFeIntacta en apoyo a la Tricolor.
Venga, es muy temprano para ilusionarme?! 🤡— sólo digo (@tintinq15) September 5, 2025
Con la fe intacta#Eliminatorias2026 #ConLaTricilorPuesta 🇨🇴 pic.twitter.com/0gmChkayvh
Mientras el encuentro deportivo avanzaba, llegó el minuto 30, donde James Rodríguez rompió el cerrojo boliviano y anotó el primer gol de Colombia ante Bolivia.
La transmisión del partido:— Carlos Piedrahíta 🍉 (@carlospiedra_11) September 4, 2025
Y Dayro Moreno, y Dayro y Dayro y Dayro... pic.twitter.com/XoNiIeK7tk
Al minuto 45 inició el segundo tiempo y Colombia buscará cerrar su clasificación al Mundial llevando la delantera con un gol pero con la intensión de estirar el marcador y comenzar a sellar la victoria.
Dayro Moreno apenas James hizo el gol con la selección Colombia. #SelecciónColombia pic.twitter.com/HPm5YmN2cR— Katscarey (@KatsCarey) September 5, 2025
Mientras tanto, las redes insistían:
METAN A DAYRO YAAAA pic.twitter.com/IbtbhnH6f0— ☆ᴀʟᴇᴊᴀɴᴅʀᴀ⁷🇨🇴 (@TeteJin_Eternal) September 5, 2025
Al llegar el minuto 52, el jugador Camilo Vargas atajó un fuerte tiro de Bolivia y evitó el gol del empate y al pasar 22 minutos de juego para completar 74, Córdoba se saca la sal y marca un golazo para estirar la ventaja.
Las redes celebraban y suplicaban:
Metan ya a Dayro, NECESITAMOS A DAYROOOOOpic.twitter.com/iqNKNR9r0t— Lau 🇨🇴 (@LT2823) September 5, 2025
Sin embargo, la espera terminó y al minuto 81 el atacante de Once Caldas y goleador máximo de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, regresó a la Selección Colombia luego de nueve años.
Luego, al minuto 83, Quintero metió un golazo, tras un pase de Díaz, y puso el tercer gol para la tricolor que goleó a Bolivia.
Si Dayro entra y mete gol pic.twitter.com/6j2fPDR3E0— La flaca (@LaDeLosSoles) September 5, 2025
Dayro Moreno ingresó al campo de juego los últimos minutos y fue alentado en medio de coros y arengas en Barranquilla. Y las redes:
Si han visto que en todas las familias colombianas hay un tío borracho? Bueno Dayro en este momento es el tío de toda Colombia JAJAJJAJAA lo quiero mucho pic.twitter.com/OHsRm28DBC— Paula. 🇨🇴 (@empanadaftaji) September 4, 2025
Dispensadores en el Metropolitano desde que llegó Dayro pic.twitter.com/1HTsCa2r9P— Rugeles (@rugelastico) September 4, 2025
Finalmente, al llegar al minuto 90, la Selección se clasificó para el Mundial 2026 tras golear a Bolivia en Barranquilla y le devolvió la ilusión a miles de colombianos.
Te quiero mucho james gracias por tanto pic.twitter.com/RMgXCFnXaQ