Selección Colombia se clasifica para el Mundial 2026: así terminó el partidazo contra Bolivia

En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, que tuvo buena presencia de hinchas, la Selección Colombia se enfrentó con su similar de Bolivia.

El partido correspondió a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Fifa 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México.

Un triunfo le bastaba a la Tricolor para concretar la clasificación. Por este motivo, desde el primer minuto, el combinado patrio salió con las líneas altas para hacerle daño a su rival.

La presión de la Selección era considerable y la defensa de Bolivia no estaba respondiendo de la mejor manera. Intentos iban y venían del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Selección Colombia en eliminatorias. | Foto: Getty Images

Hasta que al fin apareció la apertura del marcador. Al minuto 30, después de un pase del lateral Santiago Arias, James David Rodríguez, de pierna derecha, remató, y mandó la pelota a guardar.

Todo fue alegría en el Metropolitano. Bolivia atacó, pero no pudo marcar. Colombia hizo lo posible por extender la ventaja, pero tampoco contó con la eficacia necesaria. El primer tiempo de este por la jornada 17 acabó por la mínima diferencia.

La etapa complementaria empezó igual que la primera. La iniciativa era de la Selección Colombia, mientras que el conjunto del altiplano esperaba atento una posible contra.

Pero el gol nada que llegaba. Los minutos pasaban y pasaban y la escuadra cafetera no lograba ampliar la ventaja. Bolivia tuvo un pequeño acercamiento bien atajado por Camilo Vargas.

Camilo Vargas, arquero titular de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Mientras que nada importante ocurría en el terreno de juego, los aficionados presentes en el Metropolitano, en varias oportunidades, corearon el nombre de Dayro Mauricio Moreno Galindo para que Néstor Lorenzo lo hiciera entrar al campo.

Sin embargo, al instante, el estratega hizo ingresar a Juan Fernando Quintero y a Jáminton Campaz. Los hombres que dejaron la cancha fueron James Rodríguez y Jhon Arias, que se fueron aplaudidos.

El partido, a partir del minuto 65, entró en tono algo lento. Colombia atacaba, pero no metía todo el acelerador y aunque en los bolivianos también hubo cambios, no se presentó una modificación en el juego.

Tras ese tramo del cotejo aburrido, Bolivia se avispó y por poco, al 71, le empata al compromiso a la Selección Colombia. Por fortuna, los del altiplano, de ahí en adelante, no lograron marcar.

En cambio, Colombia sí volvió a marcar. Jhon Córdoba (salió al 81 por Dayro Moreno) recibió una pelota larga y la mandó a guardar. Al 84, Juanfer Quintero puso el 3 a 0 final.