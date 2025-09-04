Suscribirse

Lionel Messi le puede quitar exclusivo puesto a Luis Díaz en las eliminatorias: así está la cosa

Luis Díaz puede terminar como primero de ese ‘ránking’.

Redacción Deportes
4 de septiembre de 2025, 8:59 p. m.
Díaz y Messi con sus selecciones.
Díaz y Messi con sus selecciones. | Foto: Getty Images

El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, con 7 anotaciones, lidera la tabla de goleadores de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el segundo lugar está ubicado el astro argentino Lionel Andrés Messi, con seis tantos. Esta última doble jornada, que arranca este jueves 4 de septiembre, el gaucho podría quitarle el exclusivo puesto al guajiro.

Si Lucho le marca a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y a Venezuela en Maturín, podría terminar sosteniendo el lugar del goleador de las eliminatorias a la siguiente Copa del Mundo.

Entrando al duelo contra Bolivia por la fecha 17, si el combinado patrio sale vencedor o, incluso, logra un empate, podría estar certificando su clasificación a la próxima máxima fiesta del deporte rey.

Contexto: ¿Qué pasa si la Selección Colombia empata o pierde contra Bolivia? Así sería el panorama

“Un empate podría ser suficiente para Colombia. Una victoria sí lo sería. Néstor Lorenzo cuenta con jugadores de élite como Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Durán”, indicó la Fifa en su sitio web.

“La Bolivia de Óscar Villegas debe ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación directa. Miguel Terceros, quien anotó el único gol en el primer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada, será clave para que la Verde triunfe en Colombia por primera vez en 31 años”, añadió.

La Selección Colombia es más que favorita para vencer de local a su similar de Bolivia, ya que los antecedentes son positivos para el equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. De acuerdo con los datos compartidos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), estos son los resultados de los últimos duelo:

  • Bolivia 1 vs. Colombia 0 / 2024 / Clasificatorias al Mundial de México/USA/Canadá 2026
  • Colombia 3 vs. Bolivia 0 / 2024 / Amistoso Internacional
  • Colombia 3 vs. Bolivia 0  / 2022 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022
  • Bolivia 1  vs. Colombia 1 / 2021 / Clasificatorias al Mundial de Catar 2022
  • Colombia 1 vs. Bolivia 0 / 2017 / Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018
Contexto: Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

Como se puede notar, de los recientes cinco compromisos, la única derrota que tiene la Selección Colombia fue en el partido que se jugó en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

En aquella oportunidad, así formó la Selección Colombia de Néstor Lorenzo: Camilo Vargas, Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Cristian Borja; Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.

