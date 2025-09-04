Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

Ha llegado el gran día para la Selección Colombia de cara a certificar su clasificación al Mundial United 2026.

Será en el juego de este jueves, 4 de septiembre, ante Bolivia, donde la tricolor marque su futuro hacia la próxima cita orbital.

Si bien ya lleva buena parte de la tarea adelantada, le resta certificarla con una victoria más, que lo catapulte hasta los 25 puntos en la tabla de posiciones.

Duelo de salarios entre técnicos

Además del partido en sí, que es lo que se juega en el Metropolitano de Barranquilla, también hay duelos extrafutbolísticos.

Uno de los que se debe mencionar es el tema salarial, con diferencias marcadas entre un plantel y otro.

Para este caso en particular, lo que se mide es las ganancias como entrenadores de Néstor Lorenzo vs. Óscar Villegas.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: AFP

De acuerdo con el portal, el estratega al frente del combinado cafetero devenga un salario superior a su rival de turno.

Con 2,4 millones de dólares al año en la Selección Colombia, sobrepasa a Óscar Villegas, quien gana 1,9 millones de dólares menos de lo que cobra el argentino.

Para precisar en cifras, el que está al frente de los bolivianos tiene una ganancia de 40.000 dólares por mes.

En caso de tomar eso como referencia, además del informe económico de la Federación Boliviana de Fútbol, Villegas recibe 480.000 dólares al año.

Óscar Villegas, técnico de Bolivia. | Foto: Getty Images

A la hora de hacer la conversión a pesos colombianos, la cifra que la Federación Colombiana de Fútbol paga a Néstor Lorenzo es de 9.598′752.000 pesos colombianos anualmente.

Por su parte, lo que le entregan a Villegas desde la Federación Boliviana de Fútbol es una cifra de 1.919′827.200 pesos colombianos.

Así palpitan el juego en Barranquilla

Néstor Lorenzo hizo un pedido expreso antes del juego con Bolivia, relacionado con no subestimar a la selección rival que tendrán este jueves, 4 de septiembre.

En la rueda de prensa más reciente al partido, el argentino resaltó las bondades de un equipo que aún tiene aspiraciones matemáticas de clasificación.

“Es un equipo ordenado tácticamente. No creo que se vaya a meter muy atrás, creo que elegirá un bloque medio poblado y compacto para evitar nuestro inicio de circuitos de juego”, apuntó Lorenzo.

“Es un partido para abrir camino. La responsabilidad es nuestra, es nuestra cancha y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera”, dijo sobre el juego.

Sobre lo mencionado al inicio apuntó: “Muchas veces cometemos el error de subestimar. Perú nos ha complicado la vida muchas veces y la última se pensaba que le íbamos a meter cuatro goles. No es fácil, son jugadores de experiencia”.

Néstor Lorenzo habló sobre la situación de Dayro Moreno en la Selección Colombia | Foto: FCF

“Todos los equipos tienen experiencia y buen pie. No es fácil, hay que abrir el partido y no dejarse llevar por las emociones y la ansiedad”, completó.

Para el país y quienes tengan la chance de ir al estadio Metropolitano: “Que la gente apoye siempre, en las buenas y en las malas; esperamos que de aquí en adelante sean todas buenas”.