Deportes
Seis jugadores de Selección Colombia son más caros que toda la Selección Bolivia junta: estos son
Con valores en euros detallados, le contamos la situación de cada selección y de cada jugador.
La previa del duelo entre Colombia y Bolivia, este jueves 4 de septiembre, se vive con alta pasión en ambos países. Será válido por la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Un punto clasifica a La Tricolor a la cita orbital.
Ahora bien, la parte económica también acapara todas las miradas y causa sorpresa. La Selección Colombia se lleva por amplio margen a Bolivia; y no solo eso, pues seis futbolistas cafeteros valen más que toda la verde.
Transfermarkt reporta que los jugadores que convocó Bolivia, para el juego ante Colombia, suman entre todos 13.38 millones de euros. Caso contrario, los llamados por Néstor Lorenzo para esta doble fecha de septiembre alcanzan, juntos, los 262.25 millones de euros.
Los seis jugadores colombianos que tienen mayor valor que toda la Selección Bolivia
- Richard Ríos: 16 millones de euros
- Jhon Arias: 17 millones de euros
- Davinson Sánchez: 20 millones de euros
- Daniel Muñoz: 25 millones de euros
- Jhon Lucumí: 22 millones de euros
- Luis Díaz: 70 millones de euros
- Valor de toda la plantilla en Selección Bolivia: 13.38 millones de euros
*Todos los valores corresponden a la última actualización del portal web Transfermarkt, en cada caso pueden variar con el pasar de los meses.
Aunque cada caso es particular, se trata de un aproximado. Por ejemplo, en el mercado de verano, Richard Ríos fue traspasado desde Palmeiras hacia Benfica por 27 millones de euros, aunque esté valorado en 16 millones de euros.
Mismo es el caso de Luis Díaz, que dejó Liverpool por Bayern Múnich; el elenco bávaro desembolsó 75 millones de euros, aunque al colombiano lo valoren en 70 millones de euros.
Valor detallado de los convocados por Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela
- Andrés Román: 1.4 millones de euros
- Camilo Vargas: 600 mil euros
- Daniel Muñoz: 25 millones de euros
- David Ospina: 400 mil euros
- Dávinson Sánchez: 20 millones de euros
- Dayro Moreno: 50 mil euros
- Álvaro Angulo: 2.8 millones de euros
- James Rodríguez: 2.5 millones de euros
- Jaminton Campaz: 6 millones de euros
- Jefferson Lerma: 10 millones de euros
- Jhon Arias: 17 millones de euros
- Jhon Córdoba: 12 millones de euros
- Jhon Lucumí: 22 millones de euros
- Johan Mojica: 2 millones de euros
- Jorge Carrascal: 7 millones de euros
- Juan Camilo Portilla: 3.5 millones de euros
- Juan Fernando Quintero: 2 millones de euros
- Kevin Castaño: 8 millones de euros
- Kevin Mier: 7 millones de euros
- Luis Díaz: 70 millones de euros
- Luis Suárez: 8 millones de euros
- Marino Hinestroza: 6 millones de euros
- Richard Ríos: 16 millones de euros
- Santiago Arias: 2 millones de euros
- Yerry Mina: 3 millones de euros
- Yerson Mosquera: 8 millones de euros
Valor total: 262.25 millones de euros.
Valor detallado de los convocados por Selección Bolivia ante Colombia y Brasil
- Guillermo Viscarra: 375 mil euros
- Carlos Lampe: 50 mil euros
- Rodrigo Banegas: 350 mil euros
- Luis Haquín: 400 mil euros
- Efraín Morales: 150 mil euros
- Diego Arroyo: 500 mil euros
- Marcelo Torrez: valor desconocido con exactitud
- Leonardo Zabala: 200 mil euros
- Yomar Rocha: 800 mil euros
- Diego Medina: 650 mil euros
- Lucas Macazaga: valor desconocido con exactitud
- José Sagredo: 350 mil euros
- Roberto Fernández: 1.2 millones de euros
- Ervin Vaca: 500 mil euros
- Héctor Cuellar: 750 mil euros
- Óscar López: valor desconocido con exactitud
- Robson Matheus: 550 mil euros
- Gabriel Villamíl: 1 millón de euros
- Moisés Villarroel: 600 mil euros
- Darío Torrico: 550 mil euros
- Miguel Terceros: 1.4 millones de euros
- Carlos Melgar: 500 mil euros
- Luis Paz: 450 mil euros
- Moisés Paniagua: 800 mil euros
- Carmelo Algañaraz: 300 mil euros
- Enzo Monteiro: 200 mil euros
- Henry Vaca: 250 mil euros
- Gustavo Peredo: 500 mil euros
Valor total: 13.38 millones de euros.