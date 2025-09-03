Seis jugadores de Selección Colombia son más caros que toda la Selección Bolivia junta: estos son

La previa del duelo entre Colombia y Bolivia, este jueves 4 de septiembre, se vive con alta pasión en ambos países. Será válido por la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Un punto clasifica a La Tricolor a la cita orbital.

Ahora bien, la parte económica también acapara todas las miradas y causa sorpresa. La Selección Colombia se lleva por amplio margen a Bolivia; y no solo eso, pues seis futbolistas cafeteros valen más que toda la verde.

Transfermarkt reporta que los jugadores que convocó Bolivia, para el juego ante Colombia, suman entre todos 13.38 millones de euros. Caso contrario, los llamados por Néstor Lorenzo para esta doble fecha de septiembre alcanzan, juntos, los 262.25 millones de euros.

Valor de toda la Selección Bolivia, según Transfermarkt: 13.38 millones de euros. | Foto: Getty Images

Los seis jugadores colombianos que tienen mayor valor que toda la Selección Bolivia

Richard Ríos: 16 millones de euros Jhon Arias: 17 millones de euros Davinson Sánchez: 20 millones de euros Daniel Muñoz: 25 millones de euros Jhon Lucumí: 22 millones de euros Luis Díaz: 70 millones de euros

Valor de toda la plantilla en Selección Bolivia: 13.38 millones de euros

*Todos los valores corresponden a la última actualización del portal web Transfermarkt, en cada caso pueden variar con el pasar de los meses.

Luis Díaz, el jugador más costoso en esta última convocatoria de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Aunque cada caso es particular, se trata de un aproximado. Por ejemplo, en el mercado de verano, Richard Ríos fue traspasado desde Palmeiras hacia Benfica por 27 millones de euros, aunque esté valorado en 16 millones de euros.

Mismo es el caso de Luis Díaz, que dejó Liverpool por Bayern Múnich; el elenco bávaro desembolsó 75 millones de euros, aunque al colombiano lo valoren en 70 millones de euros.

Valor detallado de los convocados por Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela

Andrés Román: 1.4 millones de euros

Camilo Vargas: 600 mil euros

Daniel Muñoz: 25 millones de euros

David Ospina: 400 mil euros

Dávinson Sánchez: 20 millones de euros

Dayro Moreno: 50 mil euros

Álvaro Angulo: 2.8 millones de euros

James Rodríguez: 2.5 millones de euros

Jaminton Campaz: 6 millones de euros

Jefferson Lerma: 10 millones de euros

⁠Jhon Arias: 17 millones de euros

Jhon Córdoba: 12 millones de euros

⁠Jhon Lucumí: 22 millones de euros

⁠Johan Mojica: 2 millones de euros

Jorge Carrascal: 7 millones de euros

⁠Juan Camilo Portilla: 3.5 millones de euros

⁠Juan Fernando Quintero: 2 millones de euros

⁠Kevin Castaño: 8 millones de euros

Kevin Mier: 7 millones de euros

Luis Díaz: 70 millones de euros

⁠Luis Suárez: 8 millones de euros

Marino Hinestroza: 6 millones de euros

⁠Richard Ríos: 16 millones de euros

Santiago Arias: 2 millones de euros

Yerry Mina: 3 millones de euros

Yerson Mosquera: 8 millones de euros

Valor total: 262.25 millones de euros.

Valor detallado de los convocados por Selección Bolivia ante Colombia y Brasil

Guillermo Viscarra: 375 mil euros

Carlos Lampe: 50 mil euros

Rodrigo Banegas: 350 mil euros

Luis Haquín: 400 mil euros

Efraín Morales: 150 mil euros

Diego Arroyo: 500 mil euros

Marcelo Torrez: valor desconocido con exactitud

Leonardo Zabala: 200 mil euros

Yomar Rocha: 800 mil euros

Diego Medina: 650 mil euros

Lucas Macazaga: valor desconocido con exactitud

José Sagredo: 350 mil euros

Roberto Fernández: 1.2 millones de euros

Ervin Vaca: 500 mil euros

Héctor Cuellar: 750 mil euros

Óscar López: valor desconocido con exactitud

Robson Matheus: 550 mil euros

Gabriel Villamíl: 1 millón de euros

Moisés Villarroel: 600 mil euros

Darío Torrico: 550 mil euros

Miguel Terceros: 1.4 millones de euros

Carlos Melgar: 500 mil euros

Luis Paz: 450 mil euros

Moisés Paniagua: 800 mil euros

Carmelo Algañaraz: 300 mil euros

Enzo Monteiro: 200 mil euros

Henry Vaca: 250 mil euros

Gustavo Peredo: 500 mil euros