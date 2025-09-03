Suscribirse

Deportes

Seis jugadores de Selección Colombia son más caros que toda la Selección Bolivia junta: estos son

Con valores en euros detallados, le contamos la situación de cada selección y de cada jugador.

Redacción Deportes
3 de septiembre de 2025, 11:33 p. m.
Titular de la Selección Colombia en el último partido de eliminatorias ante Argentina.
La titular de la Selección Colombia en el último partido de eliminatorias ante Argentina. | Foto: Getty Images

La previa del duelo entre Colombia y Bolivia, este jueves 4 de septiembre, se vive con alta pasión en ambos países. Será válido por la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Un punto clasifica a La Tricolor a la cita orbital.

Ahora bien, la parte económica también acapara todas las miradas y causa sorpresa. La Selección Colombia se lleva por amplio margen a Bolivia; y no solo eso, pues seis futbolistas cafeteros valen más que toda la verde.

Transfermarkt reporta que los jugadores que convocó Bolivia, para el juego ante Colombia, suman entre todos 13.38 millones de euros. Caso contrario, los llamados por Néstor Lorenzo para esta doble fecha de septiembre alcanzan, juntos, los 262.25 millones de euros.

Bolivia, por el milagro en Barranquilla ante Colombia.
Valor de toda la Selección Bolivia, según Transfermarkt: 13.38 millones de euros. | Foto: Getty Images

Los seis jugadores colombianos que tienen mayor valor que toda la Selección Bolivia

  1. Richard Ríos: 16 millones de euros
  2. Jhon Arias: 17 millones de euros
  3. Davinson Sánchez: 20 millones de euros
  4. Daniel Muñoz: 25 millones de euros
  5. Jhon Lucumí: 22 millones de euros
  6. Luis Díaz: 70 millones de euros
  • Valor de toda la plantilla en Selección Bolivia: 13.38 millones de euros

*Todos los valores corresponden a la última actualización del portal web Transfermarkt, en cada caso pueden variar con el pasar de los meses.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 10: Luis Diaz of Colombia getting into the field during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Argentina at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 10, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Díaz, el jugador más costoso en esta última convocatoria de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Aunque cada caso es particular, se trata de un aproximado. Por ejemplo, en el mercado de verano, Richard Ríos fue traspasado desde Palmeiras hacia Benfica por 27 millones de euros, aunque esté valorado en 16 millones de euros.

Mismo es el caso de Luis Díaz, que dejó Liverpool por Bayern Múnich; el elenco bávaro desembolsó 75 millones de euros, aunque al colombiano lo valoren en 70 millones de euros.

Valor detallado de los convocados por Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela

  • Andrés Román: 1.4 millones de euros
  • Camilo Vargas: 600 mil euros
  • Daniel Muñoz: 25 millones de euros
  • David Ospina: 400 mil euros
  • Dávinson Sánchez: 20 millones de euros
  • Dayro Moreno: 50 mil euros
  • Álvaro Angulo: 2.8 millones de euros
  • James Rodríguez: 2.5 millones de euros
  • Jaminton Campaz: 6 millones de euros
  • Jefferson Lerma: 10 millones de euros
  • ⁠Jhon Arias: 17 millones de euros
  • Jhon Córdoba: 12 millones de euros
  • ⁠Jhon Lucumí: 22 millones de euros
  • ⁠Johan Mojica: 2 millones de euros
  • Jorge Carrascal: 7 millones de euros
  • ⁠Juan Camilo Portilla: 3.5 millones de euros
  • ⁠Juan Fernando Quintero: 2 millones de euros
  • ⁠Kevin Castaño: 8 millones de euros
  • Kevin Mier: 7 millones de euros
  • Luis Díaz: 70 millones de euros
  • ⁠Luis Suárez: 8 millones de euros
  • Marino Hinestroza: 6 millones de euros
  • ⁠Richard Ríos: 16 millones de euros
  • Santiago Arias: 2 millones de euros
  • Yerry Mina: 3 millones de euros
  • Yerson Mosquera: 8 millones de euros

Valor total: 262.25 millones de euros.

Contexto: Posible titular de la Selección Colombia contra Bolivia: Néstor Lorenzo haría cinco cambios

Valor detallado de los convocados por Selección Bolivia ante Colombia y Brasil

  • Guillermo Viscarra: 375 mil euros
  • Carlos Lampe: 50 mil euros
  • Rodrigo Banegas: 350 mil euros
  • Luis Haquín: 400 mil euros
  • Efraín Morales: 150 mil euros
  • Diego Arroyo: 500 mil euros
  • Marcelo Torrez: valor desconocido con exactitud
  • Leonardo Zabala: 200 mil euros
  • Yomar Rocha: 800 mil euros
  • Diego Medina: 650 mil euros
  • Lucas Macazaga: valor desconocido con exactitud
  • José Sagredo: 350 mil euros
  • Roberto Fernández: 1.2 millones de euros
  • Ervin Vaca: 500 mil euros
  • Héctor Cuellar: 750 mil euros
  • Óscar López: valor desconocido con exactitud
  • Robson Matheus: 550 mil euros
  • Gabriel Villamíl: 1 millón de euros
  • Moisés Villarroel: 600 mil euros
  • Darío Torrico: 550 mil euros
  • Miguel Terceros: 1.4 millones de euros
  • Carlos Melgar: 500 mil euros
  • Luis Paz: 450 mil euros
  • Moisés Paniagua: 800 mil euros
  • Carmelo Algañaraz: 300 mil euros
  • Enzo Monteiro: 200 mil euros
  • Henry Vaca: 250 mil euros
  • Gustavo Peredo: 500 mil euros

Valor total: 13.38 millones de euros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

2. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

3. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

4. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. América de Cali, sin técnico en propiedad, pero resucitando en Copa BetPlay: golpe al Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaSelección BoliviaEliminatorias Sudamericanas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.