Inteligencia artificial dio su veredicto de Colombia vs. Bolivia: predijo quién gana y el marcador

La Selección Colombia va por todo en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves, 4 de septiembre, enfrentará a Bolivia en busca de una victoria que le permita clasificarse anticipadamente al Mundial 2026.

Sobre el papel hay gran favoritismo para la Tricolor, sin embargo, los bolivianos se aferran a un milagro que les permita mantener opciones matemáticas de pelear contra Venezuela por el repechaje.

Colombia nunca ha perdido contra Bolivia en condición de local y eso debería ser suficiente para confiar en el resultado, pero la racha negativa en eliminatorias siembra una incógnita sobre los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En el mes de junio, con todo a favor para haber sentenciado la clasificación, el combinado nacional empató contra Perú (0-0) y aplazó la consecusión del objetivo trazado desde hace tres años atrás por la dirigencia de la Federación.

Pronóstico de la inteligencia artificial

Esta es la oportunidad para sacudirse del mal momento y darle una alegría a todo el país que está a la expectativa de volver a ganar. Hasta la inteligencia artificial pronostica que será triunfo de la Tricolor y, por ende, la clasificación al Mundial.

“De acuerdo con el análisis de inteligencia artificial, el favoritismo es claro para Colombia, no solo por su localía y presente futbolístico, sino también por la amplia diferencia de planteles. El algoritmo da más de un 70 % de probabilidades de triunfo para Colombia, un 20 % para el empate y apenas un 10% para una sorpresa boliviana”, expone ChatGPT.

La IA vaticina que habrá victoria sencilla para la Selección: “El marcador final más probable, según la proyección, es una victoria de Colombia 2-0 sobre Bolivia, consolidando su camino hacia la clasificación y manteniendo su fortaleza en casa”.

Gemini es mucho más contundente: "El pronóstico de la inteligencia artificial da un 90 % de probabilidad de victoria para Colombia. La probabilidad de un empate se sitúa en un 8 %, y la de una victoria de Bolivia en un escaso 2 %. La lógica detrás de este análisis es aplastante: Colombia tiene una superioridad técnica y táctica, juega en casa con el apoyo de su público y se enfrenta a un equipo que ha tenido serios problemas para sumar puntos fuera de su territorio".

El marcador final para la IA de Google apunta a un 3-0 a favor de la Selección Colombia.

Bolivia le ganó a Colombia en El Alto | Foto: AFP

Grok también ve ganador al equipo de Lorenzo. “Colombia es la clara favorita para llevarse la victoria, con una probabilidad estimada del 60-65 % de triunfo. Las proyecciones destacan la superioridad de Colombia en el historial reciente y su fortaleza como local, aunque advierten que Bolivia podría buscar resistir con una formación defensiva”.

“Bolivia, a pesar de su reciente mejora, enfrentará un desafío mayúsculo en un terreno donde históricamente ha sufrido. El 2-0 refleja un partido controlado por los locales, con un Bolivia defensivo pero incapaz de resistir la presión constante de los cafeteros”, completa la IA de X.