Colombia vs. Bolivia: hora y canal para ver el juego de las eliminatorias por la clasificación al Mundial 2026

Colombia buscará el jueves clasificar al Mundial de 2026 con una victoria ante Bolivia, en medio de una trama de telenovela por la ausencia del rebelde Jhon Durán y la presencia de Dayro Moreno, un extravagante artillero de casi 40 años que surge como su esperanza de gol.

Un triunfo en el duelo por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana, agendado para las 18:30, le bastará a los cafeteros para conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Luis Díaz celebrando su gol frente a Argentina | Foto: Getty Images

Con Luis Díaz inspirado en su nuevo club, el Bayern de Múnich, la gran incógnita del entrenador Néstor Lorenzo es quién ocupará el puesto en el ataque de Durán.

El indócil goleador de 21 años sufrió una lesión con el Fenerbahçe turco, pero la prensa cafetera pone en duda la dolencia y atribuye su ausencia a su supuesta mala relación con sus compañeros y el cuerpo técnico.

Ante la baja, el seleccionador argentino convocó a Moreno, un pedido popular que está a punto de cumplir los 40.

Colombia, que acumula seis partidos sin ganar, ocupa con 22 puntos la sexta posición de la tabla, la última que da pase directo al Mundial.

Para Bolivia una derrota en la calurosa ciudad caribeña sería casi una sentencia de muerte. Los del altiplano son octavos con 17 unidades, una menos que Venezuela, su principal competidor por el cupo en la repesca.

En caso de que la Vinotinto pierda en partido simultáneo ante Argentina en Buenos Aires, Colombia, ausente en Catar 2022, logrará la clasificación si suma por lo menos un punto.

Dayro Moreno, veterano y goleador

Vestido con varios colores, gafas oscuras, aretes y uñas pintadas, Dayro Moreno se presentó en Barranquilla como la gran novedad de un equipo que sufre para ser eficaz frente al arco.

Con 370 goles, el máximo goleador colombiano es un anhelo de varios hinchas por sus anotaciones. Su estilo de vida díscolo y fiestero inspira imágenes y videos virales en internet.

Dayro Moreno gozando de su llamado a Selección Colombia | Foto: FCF

“Lo que juega no es la edad, son los goles”, dijo a Win Sports el atacante, quien reconoce abiertamente que su “vitamina” es el “traguito” (licor).

Pese a sus buenas actuaciones en la liga local y la Copa Sudamericana, para algunos críticos su llamado es una medida desesperada de Lorenzo, que no logra encontrar un 9 de confianza.

Su última apuesta fue Durán, quien abandonó la pasada concentración en junio antes de visitar a Argentina por una dudosa lesión en la espalda. Poco antes de su salida del equipo, periodistas informaron de una pelea en el camerino, pero los supuestos protagonistas lo niegan.

Jhon Durán es objeto de polémica en la Selección Colombia | Foto: Getty Images

De cara a la última ventana clasificatoria, que contempla un duelo ante Venezuela el martes en Maturín, Durán no fue tenido en cuenta por una molestia física sufrida durante un partido con su club, pero se especula que se trata de una falsa lesión.

“Yo no dudo de que le duela”, dijo Lorenzo al canal RCN.

Pese a la fiebre que despierta Dayro Moreno, el DT deslizó que no será titular. Quien seguro no estará será el lateral derecho Daniel Muñoz, clave en el esquema cafetero, por acumulación de tarjetas amarillas.

En Barranquilla, Bolivia se jugará el primero de dos encuentros con el cuchillo entre los dientes.

Ante Colombia “vamos a ir con todo”, anticipó el lunes el entrenador boliviano, Óscar Villegas.

“Vamos a presentar todo lo mejor que tenemos”, “si todo transcurre con tranquilidad vamos a poder hacer un gran partido”.

Con vida o sin ella, Bolivia recibirá el martes en El Alto, a 4.150 msnm, al Brasil de Carlo Ancelotti.

Hora y canal para ver en vivo:

Colombia vs. Bolivia

Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026

Fecha: 4 de septiembre

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia)

Canal: Caracol Televisión y Canal RCN