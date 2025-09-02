Colombia hace cuentas para ir al Mundial 2026; esto necesita en las Eliminatorias Sudamericanas

Dos partidos le quedan a la Selección Colombia para celebrar, o lamentarse por no ir a una nueva Copa del Mundo.

Por cómo está la tabla de posiciones, se evidencia que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo con un empate le basta para certificarse entre los seis cupos directos.

Si bien es un resultado que parece viable ante Bolivia o Venezuela, el bajón en el nivel que se le ha visto al equipo tricolor preocupa con no conseguirlo.

Y lo que hace más grave todo, es que Venezuela le pisa los talones a Colombia, al igual que lo hace Bolivia.

Son ambas las más inmediatas perseguidoras del cuadro nacional; una está a cuatro puntos y la otra a seis.

En caso de que Colombia no gane ninguno de los dos duelos y las rivales directas lo hagan en sus otros partidos de la doble fecha, se consumaría un fracaso mayúsculo para los de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

Partidos de Colombia para el fin de eliminatorias al Mundial 2026:

Colombia vs. Bolivia

4 de septiembre

Fecha 17

Hora: 6:30 p. m.

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Venezuela vs. Colombia

9 de septiembre

Fecha 18

Hora: 6:30 p. m.

Estadio Monumental de Maturín

Selección Colombia en su disputa de las eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Panorama de la tabla de posiciones

Un tridente de selecciones ya está confirmada en la cita orbital de Estados Unidos, Canadá y México.

Anticipadamente, Argentina, Ecuador y Brasil aseguraron su paso a la Copa del Mundo del año entrante.

En esta doble fecha serán jueces de sus rivales para la definición final de los seis cupos, más el séptimo, que corresponde al repechaje.

Uruguay, con 24 puntos, al igual que Paraguay, están muy cerca de confirmarse como participantes del próximo Mundial.

Después viene el cuadro nacional con 22 unidades, lo que también muestra un buen avance por certificar su cupo entre las seis primeras.

A favor de los colombianos juega que se enfrenta de manera directa a Bolivia y Venezuela, además, de que estas tendrán retos complejos con Brasil y Argentina, respectivamente.

Así se jugará la fecha final de las eliminatorias sudamericanas para los cinco implicados:

Bolivia vs. Brasil

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

Chile vs. Uruguay

*Todos los duelos, a excepción del Ecuador vs. Argentina, se jugarán a las 6:30 p.m. para garantizar la igualdad de condiciones.

“Se juega el prestigio”

Bolivia busca ser la primera piedra en el zapato de Colombia en la búsqueda por certificar el cupo al Mundial 2026.

Su entrenador, Óscar Villegas, le puso la presión a los locales en Barranquilla para el duelo de este jueves.

“No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”, dijo sobre cómo afrontarán el partido.

Óscar Villegas, técnico de Bolivia | Foto: Getty Images

“Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, aseveró.

“En general son jugadores que tienen un juego muy limpio y han aguantado muchas fechas sin que le saquen la segunda amarilla, así que vamos a presentar lo mejor que tenemos en Colombia”, avisó.