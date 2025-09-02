Suscribirse

Colombia hace cuentas para ir al Mundial 2026; esto necesita en las Eliminatorias Sudamericanas

Con seis puntos en disputa sigue sin confirmarse el paso de la Tricolor a la próxima cita orbital. En esta doble fecha se mide a Bolivia y Venezuela.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 4:39 p. m.
La Selección Colombia se despidió del 2024 con dos derrotas en Eliminatorias
Colombia ha bajado de manera certera su nivel en las Eliminatorias Sudamericanas. | Foto: Getty Images

Dos partidos le quedan a la Selección Colombia para celebrar, o lamentarse por no ir a una nueva Copa del Mundo.

Por cómo está la tabla de posiciones, se evidencia que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo con un empate le basta para certificarse entre los seis cupos directos.

Si bien es un resultado que parece viable ante Bolivia o Venezuela, el bajón en el nivel que se le ha visto al equipo tricolor preocupa con no conseguirlo.

Y lo que hace más grave todo, es que Venezuela le pisa los talones a Colombia, al igual que lo hace Bolivia.

Son ambas las más inmediatas perseguidoras del cuadro nacional; una está a cuatro puntos y la otra a seis.

En caso de que Colombia no gane ninguno de los dos duelos y las rivales directas lo hagan en sus otros partidos de la doble fecha, se consumaría un fracaso mayúsculo para los de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

Partidos de Colombia para el fin de eliminatorias al Mundial 2026:

Colombia vs. Bolivia

  • 4 de septiembre
  • Fecha 17
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio Metropolitano de Barranquilla

Venezuela vs. Colombia

  • 9 de septiembre
  • Fecha 18
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio Monumental de Maturín
BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 10: Players of Colombia huddle at the end of the first half during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)
Selección Colombia en su disputa de las eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Panorama de la tabla de posiciones

Un tridente de selecciones ya está confirmada en la cita orbital de Estados Unidos, Canadá y México.

Anticipadamente, Argentina, Ecuador y Brasil aseguraron su paso a la Copa del Mundo del año entrante.

En esta doble fecha serán jueces de sus rivales para la definición final de los seis cupos, más el séptimo, que corresponde al repechaje.

Contexto: Prensa boliviana denota sus temores por la Selección Colombia: esto dicen en la previa

Uruguay, con 24 puntos, al igual que Paraguay, están muy cerca de confirmarse como participantes del próximo Mundial.

Después viene el cuadro nacional con 22 unidades, lo que también muestra un buen avance por certificar su cupo entre las seis primeras.

A favor de los colombianos juega que se enfrenta de manera directa a Bolivia y Venezuela, además, de que estas tendrán retos complejos con Brasil y Argentina, respectivamente.

Contexto: Primer titular estaría listo vs. Bolivia: con lo dicho en Selección se les habría filtrado

Así se jugará la fecha final de las eliminatorias sudamericanas para los cinco implicados:

Bolivia vs. Brasil

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

Chile vs. Uruguay

*Todos los duelos, a excepción del Ecuador vs. Argentina, se jugarán a las 6:30 p.m. para garantizar la igualdad de condiciones.

“Se juega el prestigio”

Bolivia busca ser la primera piedra en el zapato de Colombia en la búsqueda por certificar el cupo al Mundial 2026.

Su entrenador, Óscar Villegas, le puso la presión a los locales en Barranquilla para el duelo de este jueves.

“No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”, dijo sobre cómo afrontarán el partido.

EL ALTO, BOLIVIA - SEPTEMBER 05: Oscar Villegas of Bolivia looks on during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Bolivia and Venezuela at Estadio Municipal De El Alto on September 05, 2024 in El Alto, Bolivia. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)
Óscar Villegas, técnico de Bolivia | Foto: Getty Images

“Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, aseveró.

“En general son jugadores que tienen un juego muy limpio y han aguantado muchas fechas sin que le saquen la segunda amarilla, así que vamos a presentar lo mejor que tenemos en Colombia”, avisó.

“Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado, por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo”, terminó.

