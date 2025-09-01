Fifa mostró realidad de la Selección Colombia, antes de las eliminatorias sudamericanas

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) mostró la realidad de la Selección Colombia y los demás equipos en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La cuenta oficial de X de la Fifa del torneo señaló cómo está cada selección en la tabla de posiciones. 6.5 cupos tiene la Conmebol para el siguiente certamen orbital. Así está la tabla:

1. Argentina – 35 puntos

2. Ecuador – 25

3. Brasil – 25

4. Uruguay – 24

5. Paraguay – 24

6. Colombia – 22

7. Venezuela – 18

8. Bolivia – 17

9. Perú – 12

10. Chile – 10

En pocos días empezará a disputarse la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas y los reflectores del mundo estarán puestos en las selecciones de la Conmebol.

“Uruguay y Paraguay están a un paso de unirse a Argentina, Brasil y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 26™. Una victoria también clasificaría a Colombia. Venezuela y Bolivia sueñan con la clasificación directa, pero son conscientes de que podrían perderse el puesto en el Torneo Clasificatorio de la Fifa, la única esperanza de Perú“, dice la Fifa.

“Con las figuras consagradas Julián Álvarez, Moisés Caicedo, Giorgian de Arrascaeta, Luis Díaz, Lionel Messi, Raphinha, Richarlison y James Rodríguez, y las jóvenes promesas Estevao, Franco Mastantuono y Kendry Páez en la cancha, el entretenimiento está garantizado en la jornada 17 de Conmebol”, añade.

El jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, el combinado patrio se verá las caras con la escuadra boliviana.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

En ese duelo y ante su gente, la Selección Colombia tiene todo para asegurar su cupo en la Copa del Mundo United 2026, después de perderse lo que fue el certamen de Qatar 2022.

“Un empate podría ser suficiente para Colombia. Una victoria sí lo sería. Néstor Lorenzo cuenta con jugadores de élite como Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz. La Bolivia de Óscar Villegas debe ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación directa. Miguel Terceros, quien anotó el único gol en el primer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada, será clave para que La Verde triunfe en Colombia por primera vez en 31 años”, afirma la Fifa.