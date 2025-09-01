Suscribirse

Marino Hinestroza pronosticó el destino de la Selección Colombia en el Mundial: acabó ilusionando

Hinestroza fue ambicioso y sorprendió al país. Si su pronóstico se cumple, sería histórico.

Redacción Deportes
1 de septiembre de 2025, 6:03 p. m.
Marino Hinestroza, jugador de la Selección Colombia.
Marino Hinestroza, jugador de la Selección Colombia. | Foto: Transmisión Win Sports.

Marino Hinestroza, una de las caras visibles en el frente de ataque de la Selección Colombia, como titular o como suplente, apuntó a que La Tricolor llegue a la final del Mundial 2026 y, por qué no, ganarlo.

“Esperemos que en el Mundial 2026 también podamos llegar a la final y, ¿por qué no? Ganarla”, dijo Hinestroza, este lunes 1 de septiembre, en diálogo con medios de comunicación.

El jugador de 22 años, que presta sus servicios a Atlético Nacional, tocó otros temas interesantes también. Por ejemplo, el regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia.

Luego de nueve años, Dayro se vuelve a vestir de Tricolor y está a nada de ser uno de los jugadores más veteranos en marcar un gol con Colombia. Al respecto se refirió Marino.

“Eso estaba hablando ahí con mis compañeros de Nacional, que sería lindo poder asistir a una leyenda como Dayro; y no solo a él, a todos mis compañeros porque la idea es sumar de cualquier manera y sería bueno asistir a un gran goleador como Dayro”.

Ya sobre su convocatoria se mostró tranquilo. Dijo que dejó atrás la emoción por el debut y que se concentra en aportar como sea para que la Selección Colombia selle su ida al Mundial 2026.

“Es una opción muy linda para mí, para mi familia, para mis amigos que es un barrio muy difícil; y bueno, tengo la ilusión que todos tenemos de poder clasificar al Mundial, y ojalá que pueda jugar un Mundial”, añadió Hinestroza.

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Marino Hinestroza of Colombia prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Marino Hinestroza: juventud, desequilibrio y futuro de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Por la misma línea, sentenció: “Yo soy un jugador muy joven que tiene muchas cosas por aprender. Siempre estoy a disposición, el cuerpo técnico me ha ayudado muchísimo y nada, como dije, estoy muy joven, puesto para aprender. La idea es nutrirme de los de más experiencia y sacar lo mejor de mí”.

La expectativa está dada, y este jueves 4 de septiembre es una de las fechas más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia: si le gana a Bolivia, en Barranquilla, clasificará al Mundial 2026.

Contexto: Revelan si Juanfer Quintero será desconvocado de la Selección Colombia: esto le pasó con River

Lorenzo y los suyos, con Marino como una alternativa desequilibrante, no quieren aplazar más la clasificación. Ante su público, en el Metropolitano, apuntan a sellar el cupo para la próxima cita orbital, y dejar la última fecha ante Venezuela como algo de trámite con miras a terminar bien en la tabla.

Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.
Selección Colombia, a tres puntos del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El duelo entre La Tricolor y La Vinotinto será el martes 9 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. y significará el cierre de dos años de competencia eliminatoria para Colombia, que no asistió al Mundial Catar 2022.

