Es ahora, o habrá que esperar cuatro años más para ver a la Selección Colombia en una Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo y los jugadores elegidos son conscientes de lo cerca que están de ir al Mundial 2026, pero en caso de que no, revivirán los fantasmas de la cita orbital de Catar 2018.

Selección Colombia espera consumar su objetivo rumbo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Ante Bolivia y Venezuela, el grupo de citados por el entrenador argentino deberá lograr la mayor cantidad de puntos para certificarse entre uno de los seis cupos directos.

Esta es la lista oficial de los convocados para los siguientes encuentros:

Convocados de Colombia vs. Bolivia y Venezuela

Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno – Once Caldas DAF ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Dicha noticia era esperada desde hace varios días por los aficionados del cuadro tricolor. Y, la verdad, valió la pena la espera, dado que se dio una novedad bomba.

Dayro Mauricio Moreno, a sus 39 años, siendo el goleador histórico del fútbol colombiano, logró su objetivo de ser llamado nuevamente.

Dayro Moreno y Mateo García celebran la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana. | Foto: AFP

A punta de goles, el atacante de Once Caldas venía pidiendo pista, pero le era negada por motivos que manejaba el cuerpo técnico de Lorenzo.

Ahora, y ante la necesidad imperiosa de goles para lograr el cometido de llegar a la próxima Copa Mundo, citaron al nacido en Chicoral, Tolima.

¿Quiénes quedaron fuera?

Dejar contentos a todos los involucrados en la citación es tarea compleja, pues varios hacen méritos, pero pocos son los que logran entrar en el listado.

Algunos que pidieron en días pasados eran Kevin Serna, Duván Vergara y Jorman Campuzano; ninguno de estos ingresó a los 26 llamados.

En la delantera, Jhon Jáder Durán fue borrado, pues sus números en Fenerbahçe no permitían que tuviera un lugar para los duelos ante Bolivia y Venezuela.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Colombia vs. Bolivia

4 de septiembre

Fecha 17

Hora: 6:30 p. m.

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Venezuela vs. Colombia

9 de septiembre

Fecha 18

Hora: 6:30 p. m.

Estadio Monumental de Maturín