Suscribirse

Deportes

Oficial: estos son los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para buscar el cupo al Mundial 2026; Dayro Moreno, en la lista

Néstor Lorenzo dio a conocer los jugadores elegidos para enfrentarse en septiembre a Bolivia y Venezuela.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 7:50 p. m.
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Es ahora, o habrá que esperar cuatro años más para ver a la Selección Colombia en una Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo y los jugadores elegidos son conscientes de lo cerca que están de ir al Mundial 2026, pero en caso de que no, revivirán los fantasmas de la cita orbital de Catar 2018.

Selección Colombia en su visita a Uruguay por Eliminatorias
Selección Colombia espera consumar su objetivo rumbo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images
Contexto: Giro inesperado sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial 2026

Ante Bolivia y Venezuela, el grupo de citados por el entrenador argentino deberá lograr la mayor cantidad de puntos para certificarse entre uno de los seis cupos directos.

Esta es la lista oficial de los convocados para los siguientes encuentros:

Convocados de Colombia vs. Bolivia y Venezuela

  1. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  2. Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  4. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno – Once Caldas DAF 
  7. ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
  8. James Rodríguez – Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Contexto: Así reaccionó Dayro Moreno a su convocatoria en Selección Colombia: publicación es viral

Dicha noticia era esperada desde hace varios días por los aficionados del cuadro tricolor. Y, la verdad, valió la pena la espera, dado que se dio una novedad bomba.

Dayro Mauricio Moreno, a sus 39 años, siendo el goleador histórico del fútbol colombiano, logró su objetivo de ser llamado nuevamente.

Once Caldas' forward #17 Dayro Moreno celebrates after scoring his second goal during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Huracan and Colombia's Once Caldas at the Tomas Adolfo Duco Stadium in Buenos Aires on August 19, 2025. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Dayro Moreno y Mateo García celebran la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana. | Foto: AFP

A punta de goles, el atacante de Once Caldas venía pidiendo pista, pero le era negada por motivos que manejaba el cuerpo técnico de Lorenzo.

Ahora, y ante la necesidad imperiosa de goles para lograr el cometido de llegar a la próxima Copa Mundo, citaron al nacido en Chicoral, Tolima.

¿Quiénes quedaron fuera?

Dejar contentos a todos los involucrados en la citación es tarea compleja, pues varios hacen méritos, pero pocos son los que logran entrar en el listado.

Contexto: Juan Guillermo Cuadrado lanzó último mensaje a Néstor Lorenzo: no se lo pudo decir más claro

Algunos que pidieron en días pasados eran Kevin Serna, Duván Vergara y Jorman Campuzano; ninguno de estos ingresó a los 26 llamados.

En la delantera, Jhon Jáder Durán fue borrado, pues sus números en Fenerbahçe no permitían que tuviera un lugar para los duelos ante Bolivia y Venezuela.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

  1. Colombia vs. Bolivia
  • 4 de septiembre
  • Fecha 17
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio Metropolitano de Barranquilla
  1. Venezuela vs. Colombia
  • 9 de septiembre
  • Fecha 18
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio Monumental de Maturín

En la tabla de posiciones, el cuadro colombiano tiene 22 puntos y se encuentra ubicado en la sexta casilla.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

2. El origen de “Desde septiembre se siente que viene diciembre”; la famosa frase de Olímpica Stereo

3. Petro lanzó particular frase sobre su Gobierno: “Me parecen demasiados”

4. “El aliado izquierdista de Maduro”: así califica la prensa de EE. UU. a Petro, en medio de las tensiones de Trump con Venezuela

5. Así estará el clima en Nueva York y alrededores para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaNestor Lorenzo Eliminatorias Mundial 2026Dayro MorenoConvocatoria selección ColombiaMundial 2026Eliminatorias Mundial 2026Eliminatorias Sudamericanas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.