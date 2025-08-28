Giro inesperado sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial 2026

Este jueves 28 de agosto se esperaba que se diera a conocer la lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, para lo que será la última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Fifa 2026.

La información extraoficial que rondaba a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, y que compartían periodistas cercanos al combinado patrio, era que este jueves se anunciaban los convocados.

Sin embargo, pasaron las horas y las horas, y esto no terminó siendo así. De esta manera, se espera que este viernes 29 de agosto se haga oficial la lista de citados por Néstor Lorenzo. Se dice que en las horas de la mañana saldría el pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“La nómina de la Selección Colombia para los juegos ante Bolivia y Ven sale mañana viernes”, comentó sobre el asunto el reconocido periodista deportivo Luis Arturo Henao.

La nómina de @FCFSeleccionCol para los juegos ante Bolivia y Ven sale mañana viernes . — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) August 28, 2025

Con un solo triunfo, o incluso sumando un punto más, el combinado patrio podrá estampar su nombre en el torneo orbital, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Colombia no atraviesa por un muy buen momento y eso no se puede negar, pero los ánimos en muchos hinchas están por lo alto y nuevamente animarán a la tricolor en la última doble fecha.

Antes de que salga la lista de convocados, el defensa central Dávinson Sánchez habló con la FCF Media. “El partido de Bolivia es un partido de Mundial para nosotros, lo vemos como ese partido donde como país, Selección y colombianos es de estar todos juntos, que el objetivo siempre ha sido ir a la Copa del Mundo y competir como siempre lo hemos hecho. Pero estoy seguro de que unidos como país vamos a llegar al Mundial y ser protagonistas”, dijo el exjugador de Atléticpo Nacional sobre el partido vs. Bolivia.

El extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda, también en entrevista con la FCF Media, habló sobre lo que será el partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich | Foto: Captura FCF Media