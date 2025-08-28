Suscribirse

Deportes

Giro inesperado sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial 2026

El sorteo del siguiente certamen orbital se va a llevar a cabo el 5 de diciembre.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 3:23 a. m.
James Rodríguez y Néstor Lorenzo, juntos, en la concentración de la Selección Colombia.
James Rodríguez y Néstor Lorenzo, juntos, en una concentración de la Selección Colombia. | Foto: Prensa FCF.

Este jueves 28 de agosto se esperaba que se diera a conocer la lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, para lo que será la última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Fifa 2026.

La información extraoficial que rondaba a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, y que compartían periodistas cercanos al combinado patrio, era que este jueves se anunciaban los convocados.

Contexto: Bucaramanga aportó jugador a selección para las eliminatorias: este fue el convocado

Sin embargo, pasaron las horas y las horas, y esto no terminó siendo así. De esta manera, se espera que este viernes 29 de agosto se haga oficial la lista de citados por Néstor Lorenzo. Se dice que en las horas de la mañana saldría el pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La nómina de la Selección Colombia para los juegos ante Bolivia y Ven sale mañana viernes”, comentó sobre el asunto el reconocido periodista deportivo Luis Arturo Henao.

Con un solo triunfo, o incluso sumando un punto más, el combinado patrio podrá estampar su nombre en el torneo orbital, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Colombia no atraviesa por un muy buen momento y eso no se puede negar, pero los ánimos en muchos hinchas están por lo alto y nuevamente animarán a la tricolor en la última doble fecha.

Contexto: Destapan lo que James Rodríguez le habría dicho en el camerino a Jhon Jader Durán: “Me enteré”

Antes de que salga la lista de convocados, el defensa central Dávinson Sánchez habló con la FCF Media. “El partido de Bolivia es un partido de Mundial para nosotros, lo vemos como ese partido donde como país, Selección y colombianos es de estar todos juntos, que el objetivo siempre ha sido ir a la Copa del Mundo y competir como siempre lo hemos hecho. Pero estoy seguro de que unidos como país vamos a llegar al Mundial y ser protagonistas”, dijo el exjugador de Atléticpo Nacional sobre el partido vs. Bolivia.

El extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda, también en entrevista con la FCF Media, habló sobre lo que será el partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich | Foto: Captura FCF Media

Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, manifestó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Franco Armani se luce con River en definición por penales: nueva clasificación

2. Remontada en el Citi Field: Mets y Marlins se sacaron chispas en el inicio de una increíble serie

3. Ofertas del Día del Trabajo en Amazon: descuentos de hasta el 50 % en prestigiosas marcas como Apple, Stanley y más

4. La historia de uno de los más buscados de Itagüí: hizo meter a su mamá a la cárcel y tuvo que pedirle perdón en las redes sociales

5. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ quedó atrapado en medio de reciente prueba; no ocultó la frustración

LEER MENOS

Noticias relacionadas

convocatoriaanuncioSelección ColombiaColombiaEliminatorias SudamericanasConmebolFIFAMundial 2026James RodríguezNestor Lorenzo Luis DíazBarranquillaSelección VenezuelaSelección Bolivia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.