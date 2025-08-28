Destapan lo que James Rodríguez le habría dicho en el camerino a Jhon Jader Durán: “Me enteré”

Jhon Jáder Durán sigue siendo tema de discordia al interior del camerino de la Selección Colombia. A pocos días de otra doble fecha de eliminatorias sudamericanas, la convocatoria del atacante antioqueño es una incógnita.

Durán se lesionó en el partido de Benfica vs. Fenerbahçe, sin embargo, su ausencia estaría relacionada con lo que sucedió en junio durante el empate de la Tricolor ante Perú.

Aquella vez, Jhon Jáder fue reemplazado en el entretiempo y, al día siguiente, se retiró de la convocatoria en medio de rumores sobre una supuesta pelea en el camerino.

Aunque todas las partes lo negaron, poco a poco se han ido conociendo detalles de lo que pasó en esos 15 minutos de descanso entre tiempo y tiempo.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Eduardo Luis revela la charla de James y Durán

Eduardo Luis, reconocido narrador de Win Sports y RCN, contó detalles de la conversación que sostuvo James Rodríguez con Jhon Jáder Durán al respecto de su actitud dentro de la cancha.

“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina), hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’. Ya que un líder del grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto”, dijo el relator en La FM.

Eduardo Luis añadió que esa situación es tenida en cuenta por Néstor Lorenzo a la hora de elaborar la convocatoria oficial que se conocerá en las próximas horas.

Durán volvió a Europa con la intención de recuperar su nivel y ganarse un lugar en la Selección Colombia para el Mundial de 2026; sin embargo, su puesto está en duda por la tensión que genera dentro del grupo.

“James no es líder”

En esa misma conversación intervino el periodista Juan Felipe Cadavid, quien reveló cuál es la verdadera relación de los jugadores con la figura de James Rodríguez como capitán.

“A James Rodríguez en el grupo no lo ven como un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, peor no lo ven como veían a un Falcao o a un David”, señaló.

Cadavid aclara que, futbolísticamente, hay una gran admiración por su carrera deportiva, pero en temas de liderazgo, no tiene el mismo peso de otros nombres históricos en el combinado nacional.

“Cuando Falcao se ponía serio, todo el mundo se callaba; cuando David se ponía serio, todo el mundo se callaba; y cuando James habla, dicen: ‘Eso en 10 minutos se le pasa y va a venir a mamar gallo con nosotros’, porque lo ven como uno más. No es un líder”, sentenció.

James Rodríguez ha tenido quejas por su actitud a nivel de clubes, cosa que no sucede en la Selección Colombia.

“Durán sí ha tenido actitudes que los demás dicen: ‘¿Este qué?’. Eso sí pasa con Jhon Jáder Durán”, completó Cadavid.