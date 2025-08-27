Deportes
Óscar Córdoba mandó sablazo por lo que pasa en la Selección Colombia: “Dejó de ser”
Un histórico de la Selección Colombia fue el que se atrevió a lanzar este comentario.
Faltan pocos días para que arranque la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección Colombia de Mayores tendrá la tarea de enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Con una sola victoria, el combinado patrio logrará la clasificación a la próxima cita orbital.
Contra el equipo boliviano, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo se verán las caras en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. Ante los del país vecino, la Tricolor jugará en condición de visitante.
Hasta el momento, no se ha hecho oficial la lista de jugadores convocados, pero sobre este asunto, precisamente, se pronunció sin rodeos el exportero Óscar Córdoba.
Córdoba no se guardó nada para decir que la Selección Colombia dejó de ser un premio y que ahora solo se trata de recuperar futbolistas. El comentario se debió a que, actualmente, no solo se llaman jugadores que estén en un buen nivel.
“La Selección dejó de ser un premio, ahora se trata de recuperar jugadores”, manifestó Óscar Córdoba en el programa Equipo F, de ESPN Colombia.
Lo que pasa en la Selección Colombia con el tema de las convocatorias, para muchos, resulta agotador, pues jugadores que están en buen nivel a veces no son citados para eliminatorias.
Uno de los casos más nombrados es el de Dayro Moreno. El atacante de Once Caldas frecuentemente se reporta con goles y, en diferentes oportunidades, han pedido su llamado. Sin embargo, este no se ha dado.
Es posible que Dayro Mauricio figure en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias y la ilusión en algunos hinchas se mantiene, pero por los antecedentes, no sería una sorpresa que no sea citado.
Más de la Tricolor
En entrevista con FCF Media, Luis Díaz, con actualidad en Bayern Múnich de Alemania, habló sobre el partido contra Bolivia, del jueves 4 de septiembre, por la fecha 16 de las eliminatorias.
“Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, dijo.