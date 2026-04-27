La emoción por el Mundial de 2026 ya empezó a sentirse en millones de hogares y esta vez los protagonistas no son solo los hinchas humanos.

La escena se volvió viral y dejó en evidencia que el vínculo entre el sujeto y este canino no tiene límites.

En las últimas horas se volvió viral el lanzamiento de una línea de camisetas mundialistas para mascotas, inspiradas en los uniformes oficiales de varias selecciones, incluida Colombia.

La colección fue presentada por Adidas y está diseñada especialmente para perros, replicando los colores, detalles y elementos característicos de las camisetas oficiales que usarán algunas selecciones durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia fue uno de los países elegidos para esta edición especial junto con Argentina, México y Japón, algo que llamó la atención de los fanáticos de la Tricolor, especialmente por la creciente importancia que tienen las mascotas dentro de las familias colombianas.

En videos y fotografías difundidos en redes sociales se observa a un perrito usando la camiseta amarilla con detalles inspirados en el uniforme oficial de la Selección Colombia. El diseño mantiene el estilo futbolero, pero adaptado para mayor comodidad de los animales.

Una tecnología con inteligencia artificial descifra el significado de los maullidos de los gatos

La iniciativa rápidamente despertó ternura entre los aficionados al fútbol, quienes comenzaron a compartir imágenes y comentarios asegurando que sus mascotas también “alentarán a la Selección” durante el Mundial.

“El uniforme oficial para todo el equipo. ​Disponible a partir del 02/05 en adidas.co“, escribió la marca en su cuenta de Instagram.

Y es que en Colombia los animales de compañía ocupan cada vez un lugar más importante dentro de los hogares.

Según cifras de diferentes estudios del sector mascotas, millones de familias consideran hoy a perros y gatos como miembros fundamentales de su núcleo familiar, razón por la que productos relacionados con moda, bienestar y entretenimiento para peluditos han tenido un fuerte crecimiento en los últimos años.

El lanzamiento ocurre además en medio de la expectativa por la participación de Colombia en el Mundial de 2026, torneo que iniciará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y que será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

Estudio revela cuáles son las 10 razas de perros más inteligentes del mundo; todas tienen este rasgo en común

Adidas confirmó directamente que la colección para mascotas estará disponible desde el 2 de mayo de 2026 y que incluirá diferentes tallas para perros pequeños, medianos y grandes.

La colección hace parte de la creciente unión entre deporte, moda y estilo de vida, tendencia que ha tomado fuerza de cara al Mundial 2026 y que ahora también incluye a los compañeros de cuatro patas, quienes se han convertido en protagonistas dentro de la cultura futbolera de muchas familias.